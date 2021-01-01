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Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
У місті Суми 6 червня відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби на дистанції 20 кілометрів серед дорослих та молоді. На змаганнях волинські легкоатлети показали високий рівень підготовки та завоювали 4 срібні медалі.

Серед молоді срібними призерами стали Медведюк Дмитро, вихованеь Любешівської ДЮСШ та Фарина Яна, учениця ШВСМ. Тренують спортсменів Борисюк О.С. та Борисюк І.Б, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Серед дорослих срібні сходинки п’єдесталу посіли вихованці ШВСВМ Шумік Віктор та Собчук (Мізернюк) Олена, тренують призерів Яловик В. Т., Яловик А.В. та Мазур Є.І.

Зазначають, що Фарина Яна виконала норматив на чемпіонат Європи серед молоді, який відбудеться 8-11 липня 2021 року в місті Таллінн.

Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Волиняни здобули 4 срібні медалі на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

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Теги: спорт, волиняни, чемпіонат України, ходьба
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