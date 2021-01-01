Де на Волині будуть відключати світло 8 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-380 09:00-17:00 с.Охнівка:
вул. Озерна 2-42, 1-43.
2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.
3 ПЛ-0.4 Л-3 Л-4
КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: церква. с.Верба:
вул. Набережна 7-37,2-36; Колгоспна 1-23,2-22.
4 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя:
вул. Лобачинська 1-5,2,4; Червонобережна 25-45,24-42,66.
5 КТП-318 09:00-13:00 с.Ворчин: магазин, водогін. с.Ворчин:
вул. Лугова.
6 КТП-242 13:00-17:00 с.Красностав: сільгосп ПП «Мрія» -
7 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськ: аптека №29 Провізор, магазин-бар, магазини: Карат, Юніленд, Жу-Жу, Арго; Миколаївська церква, кава Авеню, кіоск №14. м.Володимир-Волинський
вул. Ковельська 24-36,36а,42,44; Крилова 3-15,4-16; Кунцевича 3-19,2-12; Миколаївська 13-23,22; Шухевича 5,6,8.
8 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-379 09:00-17:00 с.Галинівка: магазин. с.Галинівка:
вул. Центральна 20-34,19-39; Хмелева 1-5,2-6; Львівська 2-22,3-21.
Горохівський район
1.
9.00-17.00 ФОП Дудар Р.І,
КП "Заготконтора"- магазин,
Журавниківська сільська рада,
Дім молитви. с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна.
2. ПЛ0,4кВ від КТП179 9.00-17.00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна, вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі: магазин Доманський А.М.; дитсадок, медпункт с.Тишковичі (частково)
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-78 10:00 – 17:00 с.Трубки
вул.Шевченка та прилеглі
3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 «Ст.Порицьк» до ЛР-61, ЛР-5 9:30 – 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О.Я.; магазин Фісаюк С.М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.
с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М.Л. с.Клопочин (частково),
с.Радовичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-284 09:00 - 17:00 с. Качин,
вул.Лихачівка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка,
вул.Нова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,
вул. Ковельська.
4. КТП-246 08:30- 17:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,
вул. Михнівка
Ківерцівський район
1. 8:00-16:30
Ківерцівське ВУЖКГ
ФОП Чохленко Алла Володимирівна
ФОП Гриб Вадим Андрійович
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна м.Ківерці
вул.Індустріальна, буд.1-29, вул.Озерна (Пархоменка), буд.2-28 (парні),30,31,49,51, вул.А.Кравчука, буд.9-19(непарні),
2 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка, ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25039
10:00-16:30 ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
РГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" с.Діброва
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25031
9:00-12:30 Ківерцівське сільське споживче товариство
Сільська рада с.Борохів
Відділ освіти Ківерцівського РДА с.Вишнів
вул.1-го Травня, вул.Л.Українки
5 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25138
8:00-16:30 ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського с.Вишнів
вул.Вишнева,35-39/непарні/,38-56/парні/, вул.Вишнева,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Центральна,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині",Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П,ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т,ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П ,ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД",ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник",ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф,АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф,ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 253
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковель
с.Красноволя,
вул..Жовтнева
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №109
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №254
9:00-17:00 Дубівська сільська рада,ФО Ніколюк І.В
Свято - Успенська Громада Укр. Православної Церкви,Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 738
9:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.Ю
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,
вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся
6.
9:00-17:00
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
«Екотепло»,Пошта,ПЦО,Котельня
Будинок вчителя м.Ковель,
вул.Незалежності,94; вул.О.Пчілки
Локачинський район
1. ПЛ_0,4кВ Л-1 від КТП-90 9:00-17:00 школа с.Кремеш
вул.Степова,Колгоспна
2. ЩТП-67 9:00-17:00 майстерня ФГ Павловичівське -Ш с.Павловичі
частково вул.Зелена
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частково
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
с. Смолигів
вул. Першого Травня
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово сГрабово
2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 сГрабово
3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово сГрабово
4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада сГрабово
5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки
6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 сГрабово
7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 сГлинянка
Любешівський район
1 КТП-241 11:00 - 13:00 - х.Ямниця (с.М.Глуша )
2 КТП-171 13:30 - 16:00 Пошта, магазини(ФОП Віліч Г.Г,Масюк М.С) , ФАП, сільська рада с. М.Глуша
вул.Шкільна, Садова, Л.Українки
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівно
вул.Шкільна
4 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-36 10:00 – 17:00 Пошта, магазини (ФОП Кошелюк, Великоглушанське сільпо), АТС радіовузел, с..Бихів
вул.Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЗТП-15 ВН № 212 до КР № 6 10:00-17:00 ЩТП-450. КТП-329 - ФОП Рак Ігор Володимирович (автопарк). КТП-467 - ФОП Соколовський Сергій Анатолійович (виробнича база). ЗТП-331 - ВАТ"Родючість" (автопарк), Філія "Маневицький автодор" (автопарк), ТзОВ"ТИС", Волинська філія УДП "Укрінтеравтосервіс" (гараж). ЗТП-14 - ТзОВ " Крайімпекс" (виробнича база). смт. Маневичі
вул. Луцька 5а;
вул. Комарова 39-41.
3. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-5
ТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15 Кравчук Тетяна Володимирівна
м-н Квіти вул.Св.Володимира 23
Фішерман вул.Св.Володимира 23
Діжка пива вул.Св.Володимира.23
Буд Мат вул.Св.Володимира 19
Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19 Крикун Володимир Іванович м.Нововолинськ
вул. Св.Володимира 19,23,21,17,15
2. ПЛ-0.4 Л-4
ТП-38 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Панасівська 24-45,31-45
вул. Луцька 10.25
3.
ПЛ-0.4 Л-2
ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Б.Хмельницького 2-8,1-9
вул. Мічуріна 1б
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 19-02
Від ЛР-255 (Т. О.) 09:30 - 14:00
х Боровуха, х Теребовичі
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02
Від ЛР-4 (Т. О.) 14:00 - 17:00
х. Верестя, Головище
3 Л-0,4 кВ Л-1
від ТП-9
(Д. Пр.) 10:00 - 17:00
Свято-Михайлівська Церква с. Замшани; ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон с. Замшани; ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н "Любань, Промтовари с. Замшани; ФОП Михалевич Людмила Степанівна: Магазин змішаних товарів; ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище; ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок чсатково с. Замшани
4. Л-0,4 кВ Л-3
від ТП-118
(Т. О.) 09:30 - 16:30
Б/К с. Заліси;
Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"
ФАП с. Заліси; ФОП Прач Анатолій Степанович: Магазин с. Заліси; Православна Церква с. Заліси;
ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Магазин ПТ с. Заліси; ФОП Бух Людмила Михайлівна: Магазин №10 с. Заліси частково с. Заліси
5. КТП-132
(Т. О.) 10:00 - 13:00
х. Замучениця
6. КТП-135
(Т. О.) 13:20 - 17:00
х. Ведмеже
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,
вул. Зарічна, Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха, Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна, Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна, Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
Старовижівський район
1 КТП-264 Л-1 09:00 - 17:00. Магазин. .сДубечне
вул: Робітнича.
2 ПЛ-10КВ л57-01 з відключенням ЛР-82. 10:00 - 17:00. ФОП Кислюк,ВАТ Київстарт. .с Любохини
вул:Лугова,17-Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева, Кардаші.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Радовичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-15 10:00-12:00 Церква, школа, ФАП, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС с.Кустичі
вул.Озерна, Перемоги
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-16 13:00-16:00 КСС, ПАТ «Волиньгаз» - ОПС, «Срібниця»- бригада с.Кустичі
вул.Армянська
4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луків
вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-352 10:00-13:00 смт.Турійськ
вул.Енергетиків
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 10:00-13:00 смт..Турійськ
вул.Приозерна
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-380 09:00-17:00 с.Охнівка:
вул. Озерна 2-42, 1-43.
2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.
3 ПЛ-0.4 Л-3 Л-4
КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: церква. с.Верба:
вул. Набережна 7-37,2-36; Колгоспна 1-23,2-22.
4 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя:
вул. Лобачинська 1-5,2,4; Червонобережна 25-45,24-42,66.
5 КТП-318 09:00-13:00 с.Ворчин: магазин, водогін. с.Ворчин:
вул. Лугова.
6 КТП-242 13:00-17:00 с.Красностав: сільгосп ПП «Мрія» -
7 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськ: аптека №29 Провізор, магазин-бар, магазини: Карат, Юніленд, Жу-Жу, Арго; Миколаївська церква, кава Авеню, кіоск №14. м.Володимир-Волинський
вул. Ковельська 24-36,36а,42,44; Крилова 3-15,4-16; Кунцевича 3-19,2-12; Миколаївська 13-23,22; Шухевича 5,6,8.
8 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-379 09:00-17:00 с.Галинівка: магазин. с.Галинівка:
вул. Центральна 20-34,19-39; Хмелева 1-5,2-6; Львівська 2-22,3-21.
Горохівський район
1.
9.00-17.00 ФОП Дудар Р.І,
КП "Заготконтора"- магазин,
Журавниківська сільська рада,
Дім молитви. с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна.
2. ПЛ0,4кВ від КТП179 9.00-17.00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна, вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі: магазин Доманський А.М.; дитсадок, медпункт с.Тишковичі (частково)
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-78 10:00 – 17:00 с.Трубки
вул.Шевченка та прилеглі
3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 «Ст.Порицьк» до ЛР-61, ЛР-5 9:30 – 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О.Я.; магазин Фісаюк С.М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.
с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М.Л. с.Клопочин (частково),
с.Радовичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-284 09:00 - 17:00 с. Качин,
вул.Лихачівка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка,
вул.Нова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,
вул. Ковельська.
4. КТП-246 08:30- 17:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,
вул. Михнівка
Ківерцівський район
1. 8:00-16:30
Ківерцівське ВУЖКГ
ФОП Чохленко Алла Володимирівна
ФОП Гриб Вадим Андрійович
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна м.Ківерці
вул.Індустріальна, буд.1-29, вул.Озерна (Пархоменка), буд.2-28 (парні),30,31,49,51, вул.А.Кравчука, буд.9-19(непарні),
2 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка, ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25039
10:00-16:30 ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
РГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" с.Діброва
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25031
9:00-12:30 Ківерцівське сільське споживче товариство
Сільська рада с.Борохів
Відділ освіти Ківерцівського РДА с.Вишнів
вул.1-го Травня, вул.Л.Українки
5 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25138
8:00-16:30 ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського с.Вишнів
вул.Вишнева,35-39/непарні/,38-56/парні/, вул.Вишнева,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Центральна,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині",Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П,ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т,ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П ,ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД",ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник",ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф,АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф,ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 253
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковель
с.Красноволя,
вул..Жовтнева
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №109
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №254
9:00-17:00 Дубівська сільська рада,ФО Ніколюк І.В
Свято - Успенська Громада Укр. Православної Церкви,Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 738
9:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.Ю
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,
вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся
6.
9:00-17:00
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
«Екотепло»,Пошта,ПЦО,Котельня
Будинок вчителя м.Ковель,
вул.Незалежності,94; вул.О.Пчілки
Локачинський район
1. ПЛ_0,4кВ Л-1 від КТП-90 9:00-17:00 школа с.Кремеш
вул.Степова,Колгоспна
2. ЩТП-67 9:00-17:00 майстерня ФГ Павловичівське -Ш с.Павловичі
частково вул.Зелена
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частково
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-16:00
с. Смолигів
вул. Першого Травня
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово сГрабово
2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 сГрабово
3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово сГрабово
4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада сГрабово
5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки
6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 сГрабово
7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 сГлинянка
Любешівський район
1 КТП-241 11:00 - 13:00 - х.Ямниця (с.М.Глуша )
2 КТП-171 13:30 - 16:00 Пошта, магазини(ФОП Віліч Г.Г,Масюк М.С) , ФАП, сільська рада с. М.Глуша
вул.Шкільна, Садова, Л.Українки
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівно
вул.Шкільна
4 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-36 10:00 – 17:00 Пошта, магазини (ФОП Кошелюк, Великоглушанське сільпо), АТС радіовузел, с..Бихів
вул.Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЗТП-15 ВН № 212 до КР № 6 10:00-17:00 ЩТП-450. КТП-329 - ФОП Рак Ігор Володимирович (автопарк). КТП-467 - ФОП Соколовський Сергій Анатолійович (виробнича база). ЗТП-331 - ВАТ"Родючість" (автопарк), Філія "Маневицький автодор" (автопарк), ТзОВ"ТИС", Волинська філія УДП "Укрінтеравтосервіс" (гараж). ЗТП-14 - ТзОВ " Крайімпекс" (виробнича база). смт. Маневичі
вул. Луцька 5а;
вул. Комарова 39-41.
3. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-5
ТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15 Кравчук Тетяна Володимирівна
м-н Квіти вул.Св.Володимира 23
Фішерман вул.Св.Володимира 23
Діжка пива вул.Св.Володимира.23
Буд Мат вул.Св.Володимира 19
Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19 Крикун Володимир Іванович м.Нововолинськ
вул. Св.Володимира 19,23,21,17,15
2. ПЛ-0.4 Л-4
ТП-38 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Панасівська 24-45,31-45
вул. Луцька 10.25
3.
ПЛ-0.4 Л-2
ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Б.Хмельницького 2-8,1-9
вул. Мічуріна 1б
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 19-02
Від ЛР-255 (Т. О.) 09:30 - 14:00
х Боровуха, х Теребовичі
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02
Від ЛР-4 (Т. О.) 14:00 - 17:00
х. Верестя, Головище
3 Л-0,4 кВ Л-1
від ТП-9
(Д. Пр.) 10:00 - 17:00
Свято-Михайлівська Церква с. Замшани; ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон с. Замшани; ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н "Любань, Промтовари с. Замшани; ФОП Михалевич Людмила Степанівна: Магазин змішаних товарів; ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище; ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок чсатково с. Замшани
4. Л-0,4 кВ Л-3
від ТП-118
(Т. О.) 09:30 - 16:30
Б/К с. Заліси;
Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"
ФАП с. Заліси; ФОП Прач Анатолій Степанович: Магазин с. Заліси; Православна Церква с. Заліси;
ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Магазин ПТ с. Заліси; ФОП Бух Людмила Михайлівна: Магазин №10 с. Заліси частково с. Заліси
5. КТП-132
(Т. О.) 10:00 - 13:00
х. Замучениця
6. КТП-135
(Т. О.) 13:20 - 17:00
х. Ведмеже
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,
вул. Зарічна, Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха, Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна, Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна, Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
Старовижівський район
1 КТП-264 Л-1 09:00 - 17:00. Магазин. .сДубечне
вул: Робітнича.
2 ПЛ-10КВ л57-01 з відключенням ЛР-82. 10:00 - 17:00. ФОП Кислюк,ВАТ Київстарт. .с Любохини
вул:Лугова,17-Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева, Кардаші.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Радовичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-15 10:00-12:00 Церква, школа, ФАП, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС с.Кустичі
вул.Озерна, Перемоги
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-16 13:00-16:00 КСС, ПАТ «Волиньгаз» - ОПС, «Срібниця»- бригада с.Кустичі
вул.Армянська
4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луків
вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-352 10:00-13:00 смт.Турійськ
вул.Енергетиків
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-348 Л-2 10:00-13:00 смт..Турійськ
вул.Приозерна
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