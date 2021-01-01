Де на Волині будуть відключати світло 8 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2КТП-380 09:00-17:00 с.Охнівка:вул. Озерна 2-42, 1-43.2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.3 ПЛ-0.4 Л-3 Л-4КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: церква. с.Верба:вул. Набережна 7-37,2-36; Колгоспна 1-23,2-22.4 ПЛ-0.4 Л-2КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя:вул. Лобачинська 1-5,2,4; Червонобережна 25-45,24-42,66.5 КТП-318 09:00-13:00 с.Ворчин: магазин, водогін. с.Ворчин:вул. Лугова.6 КТП-242 13:00-17:00 с.Красностав: сільгосп ПП «Мрія» -7 ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-54 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськ: аптека №29 Провізор, магазин-бар, магазини: Карат, Юніленд, Жу-Жу, Арго; Миколаївська церква, кава Авеню, кіоск №14. м.Володимир-Волинськийвул. Ковельська 24-36,36а,42,44; Крилова 3-15,4-16; Кунцевича 3-19,2-12; Миколаївська 13-23,22; Шухевича 5,6,8.8 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-379 09:00-17:00 с.Галинівка: магазин. с.Галинівка:вул. Центральна 20-34,19-39; Хмелева 1-5,2-6; Львівська 2-22,3-21.1.9.00-17.00 ФОП Дудар Р.І,КП "Заготконтора"- магазин,Журавниківська сільська рада,Дім молитви. с. Журавники:вул. Львівська,вул. Загребельна.2. ПЛ0,4кВ від КТП179 9.00-17.00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:вул.Молодіжна, вул.Миру,вул.Набережна.1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі: магазин Доманський А.М.; дитсадок, медпункт с.Тишковичі (частково)2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-78 10:00 – 17:00 с.Трубкивул.Шевченка та прилеглі3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 «Ст.Порицьк» до ЛР-61, ЛР-5 9:30 – 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О.Я.; магазин Фісаюк С.М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М.Л. с.Клопочин (частково),с.Радовичі1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-284 09:00 - 17:00 с. Качин,вул.Лихачівка2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка,вул.Нова3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,вул. Ковельська.4. КТП-246 08:30- 17:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,вул. Михнівка1. 8:00-16:30Ківерцівське ВУЖКГФОП Чохленко Алла ВолодимирівнаФОП Гриб Вадим АндрійовичФОП Гетманчук Любов Омел"янівна м.Ківерцівул.Індустріальна, буд.1-29, вул.Озерна (Пархоменка), буд.2-28 (парні),30,31,49,51, вул.А.Кравчука, буд.9-19(непарні),2 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій МиколайовичФОП Мазнюк Василь КалиновичСГВК ім. Шевченка, ПАТ "Укртелеком"Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичВідділ освіти Цуманська селишна радаФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-часткововул.Садова, вул.Радянськавул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-2503910:00-16:30 ФОП Кузьмич Вікторія АндріївнаРГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦОК "Нова діброва" с.Діброва4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-250319:00-12:30 Ківерцівське сільське споживче товариствоСільська рада с.БорохівВідділ освіти Ківерцівського РДА с.Вишніввул.1-го Травня, вул.Л.Українки5 ПЛ-0.4 кВ від КТП-251388:00-16:30 ФОП Батицький Олег ІвановичЦерковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського с.Вишніввул.Вишнева,35-39/непарні/,38-56/парні/, вул.Вишнева,1-33/непарні/,2-36/парні/ вул.Центральна,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-67 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада ДерноФерм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБ с.Мощаниця1.9:00-17:00Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині",Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.П,ФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.Т,ТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ"ФОП Лисюк В.П ,ФОП Кобрусев О.МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД",ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник",ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.Ф,АЗС»Колодяжне»ФОП Калибоверда І.Ф,ФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжнем.Ковельс.Будище2.ПЛ-0,4кВ від ТП № 2539:00-17:00 Ковельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ «Облапське»Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковельс.Красноволя,вул..Жовтнева3.ПЛ-0,4кВ від ТП №1099:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ4.ПЛ-0,4кВ від ТП №2549:00-17:00 Дубівська сільська рада,ФО Ніколюк І.ВСвято - Успенська Громада Укр. Православної Церкви,Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище5.ПЛ-0,4кВ від ТП № 7389:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.ЮПідприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся6.9:00-17:00ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В«Екотепло»,Пошта,ПЦО,КотельняБудинок вчителя м.Ковель,вул.Незалежності,94; вул.О.Пчілки1. ПЛ_0,4кВ Л-1 від КТП-90 9:00-17:00 школа с.Кремешвул.Степова,Колгоспна2. ЩТП-67 9:00-17:00 майстерня ФГ Павловичівське -Ш с.Павловичічастково вул.Зелена3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частковоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00с. Смолигіввул. Першого Травня1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово сГрабово2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 сГрабово3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово сГрабово4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада сГрабово5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 сГрабово7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 сГлинянка1 КТП-241 11:00 - 13:00 - х.Ямниця (с.М.Глуша )2 КТП-171 13:30 - 16:00 Пошта, магазини(ФОП Віліч Г.Г,Масюк М.С) , ФАП, сільська рада с. М.Глушавул.Шкільна, Садова, Л.Українки3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівновул.Шкільна4 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-36 10:00 – 17:00 Пошта, магазини (ФОП Кошелюк, Великоглушанське сільпо), АТС радіовузел, с..Бихіввул.Незалежності1. 10:00-17:00Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля2 ПЛ-10 кВ, Л-28-04 від ЗТП-15 ВН № 212 до КР № 6 10:00-17:00 ЩТП-450. КТП-329 - ФОП Рак Ігор Володимирович (автопарк). КТП-467 - ФОП Соколовський Сергій Анатолійович (виробнича база). ЗТП-331 - ВАТ"Родючість" (автопарк), Філія "Маневицький автодор" (автопарк), ТзОВ"ТИС", Волинська філія УДП "Укрінтеравтосервіс" (гараж). ЗТП-14 - ТзОВ " Крайімпекс" (виробнича база). смт. Маневичівул. Луцька 5а;вул. Комарова 39-41.3. 10:00-17:00ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ1. ПЛ-0.4 Л-5ТП-69 09:00-17:00 м-н Парфумер вул.Св.Володимира 15 Кравчук Тетяна Володимирівнам-н Квіти вул.Св.Володимира 23Фішерман вул.Св.Володимира 23Діжка пива вул.Св.Володимира.23Буд Мат вул.Св.Володимира 19Торгово-офісне приміщення Св.Володимира.19 Крикун Володимир Іванович м.Нововолинськвул. Св.Володимира 19,23,21,17,152. ПЛ-0.4 Л-4ТП-38 09:00-17:00 м.Нововолинськвул. Панасівська 24-45,31-45вул. Луцька 10.253.ПЛ-0.4 Л-2ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськвул. Б.Хмельницького 2-8,1-9вул. Мічуріна 1б1. ПЛ-10 кВ Л 19-02Від ЛР-255 (Т. О.) 09:30 - 14:00х Боровуха, х Теребовичі2. ПЛ-10 кВ Л 19-02Від ЛР-4 (Т. О.) 14:00 - 17:00х. Верестя, Головище3 Л-0,4 кВ Л-1від ТП-9(Д. Пр.) 10:00 - 17:00Свято-Михайлівська Церква с. Замшани; ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон с. Замшани; ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н "Любань, Промтовари с. Замшани; ФОП Михалевич Людмила Степанівна: Магазин змішаних товарів; ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище; ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок чсатково с. Замшани4. Л-0,4 кВ Л-3від ТП-118(Т. О.) 09:30 - 16:30Б/К с. Заліси;Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"ФАП с. Заліси; ФОП Прач Анатолій Степанович: Магазин с. Заліси; Православна Церква с. Заліси;ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Магазин ПТ с. Заліси; ФОП Бух Людмила Михайлівна: Магазин №10 с. Заліси частково с. Заліси5. КТП-132(Т. О.) 10:00 - 13:00х. Замучениця6. КТП-135(Т. О.) 13:20 - 17:00х. Ведмеже1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,вул. Зарічна, ХабаровськаПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с. Ольганівка,вул. Гранична,КТП-362699:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,вул.Набережна.Луцька4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,вул.Тиха, Молодіжна5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросинівул.Паркова,Молодіжна7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,вул.Набережна, ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362819:00-17:00 с.Кобче,вул.Квітнева, Юбілейна, Тиха ,Ювілейна ,ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362709:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,вул. Центральна, 11-17, 10-1810ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,вул. Лісова11КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. барФОП Орлюк І.А. торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехПереспівське СТ магазин с.Переспа,вул.Радянська, Спортивна12ПЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,вул.Громуш13КТП-361419:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,вул.Оновлена, Шкільна14КТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська15КТП-364389:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка16КТП-3644279:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,17ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожищевул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова18ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,вул.Драгоманова, Січових стрільців,19ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,вул.1Травня, вул.Грушевського,1 КТП-264 Л-1 09:00 - 17:00. Магазин. .сДубечневул: Робітнича.2 ПЛ-10КВ л57-01 з відключенням ЛР-82. 10:00 - 17:00. ФОП Кислюк,ВАТ Київстарт. .с Любохинивул:Лугова,17-Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева, Кардаші.1 ПЛ-0,4кВКТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Радовичі2 ПЛ-0,4кВКТП-15 10:00-12:00 Церква, школа, ФАП, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС с.Кустичівул.Озерна, Перемоги3 ПЛ-0,4кВКТП-16 13:00-16:00 КСС, ПАТ «Волиньгаз» - ОПС, «Срібниця»- бригада с.Кустичівул.Армянська4 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», смт.Луківвул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична5 ПЛ-0,4кВКТП-352 10:00-13:00 смт.Турійськвул.Енергетиків6 ПЛ-0,4кВКТП-348 Л-2 10:00-13:00 смт..Турійськвул.Приозерна