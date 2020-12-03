Крадіжки, порушники карантину та п'яні водії: у місті на Волині поліція провела відпрацювання

На вихідних, в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії вуличній злочинності та безпеки дорожнього руху, здійснили відпрацювання міста Ковеля.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.У превентивних заходах були задіяні співробітники поліції, спецпідрозділу «ТОР», РПОП та військовослужбовці Національної гвардії.Так, за цей період виявили 1 грабіж, 3 крадіжки, 3 факти зберігання наркотичних речовин місцевими мешканцями, нанесення легких тілесних ушкоджень, незаконну порубку лісу, 2 факти правопорушень, передбачені статтею 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).Під час перевірок автотранспорту співробітники поліції виявили 15 водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння. Відносно них склали протоколи за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодекса України про адміністративні порушення.Також виявили порушення карантинних обмежень в одному із закладів харчування міста та на посадову особу складено протокол за ч.1 статті 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).Загалом за час відпрацювання склали 515 адміністративних протоколів по лінії громадської безпеки та безпеки дорожнього руху.