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В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
В Україні люди, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

- Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

- У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.
Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

- Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

- За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

- Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

- Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.
Буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

- Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Також у МОЗ наголосили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Довідково: Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання.


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Теги: щеплення, українці, коронавірус, Міжнародне свідоцтво
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Коментарі 1
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А де ж обіцяний електронний варіант?! Все з папірцями бавляться?!
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