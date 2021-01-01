У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Озерця і Клепачева





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах курсуватиме по одному автобусу.



У прямому та зворотному напрямку маршрутка №117 їхатиме так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце, с. Клепачів (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Клепачів).



Маршрутка №149 курсуватиме: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Озерце).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосять конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 117 “Луцьк – Клепачів”, № 149 “Луцьк – Озерце”.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах курсуватиме по одному автобусу.У прямому та зворотному напрямку маршрутка №117 їхатиме так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце, с. Клепачів (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Клепачів).Маршрутка №149 курсуватиме: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Озерце).

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