У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Озерця і Клепачева
Сьогодні, 16:59
У Луцьку оголосять конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 117 “Луцьк – Клепачів”, № 149 “Луцьк – Озерце”.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах курсуватиме по одному автобусу.
У прямому та зворотному напрямку маршрутка №117 їхатиме так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце, с. Клепачів (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Клепачів).
Маршрутка №149 курсуватиме: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Озерце).
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах курсуватиме по одному автобусу.
У прямому та зворотному напрямку маршрутка №117 їхатиме так: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце, с. Клепачів (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Клепачів).
Маршрутка №149 курсуватиме: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Стрілецька, Героїв УПА, с. Липляни, с. Жидичин, с. Кульчин, с. Озерце (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС №1) та у с. Озерце).
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