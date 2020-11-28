Хрестини на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:15
Показали фото, на якому видно, як більше ніж 100 років тому на Волині святкували хрестини.
Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині.
Як зазначають, фото датується початком ХХ століття. Воно опубліковане в книзі луцького краєзнавця Віктора Літевчука.
На фото можна побачити, як довкола стола сидять вбрані в традиційний одяг члени родини, в центрі знаходиться хрещена дитинка. На столі - лише одна пляшка алкоголю, що свідчить про заможність сім'ї.
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Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині.
Як зазначають, фото датується початком ХХ століття. Воно опубліковане в книзі луцького краєзнавця Віктора Літевчука.
На фото можна побачити, як довкола стола сидять вбрані в традиційний одяг члени родини, в центрі знаходиться хрещена дитинка. На столі - лише одна пляшка алкоголю, що свідчить про заможність сім'ї.
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