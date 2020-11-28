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Хрестини на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Хрестини на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали фото, на якому видно, як більше ніж 100 років тому на Волині святкували хрестини.

Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині.

Як зазначають, фото датується початком ХХ століття. Воно опубліковане в книзі луцького краєзнавця Віктора Літевчука.

На фото можна побачити, як довкола стола сидять вбрані в традиційний одяг члени родини, в центрі знаходиться хрещена дитинка. На столі - лише одна пляшка алкоголю, що свідчить про заможність сім'ї.

Хрестини на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Волинь, хрестини, ретрофото
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