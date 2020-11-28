Хрестини на Волині понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину



Як зазначають, фото датується початком ХХ століття. Воно опубліковане в книзі луцького краєзнавця Віктора Літевчука.



На фото можна побачити, як довкола стола сидять вбрані в традиційний одяг члени родини, в центрі знаходиться хрещена дитинка. На столі - лише одна пляшка алкоголю, що свідчить про заможність сім'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали фото, на якому видно, як більше ніж 100 років тому на Волині святкували хрестини.Ретросвітлину опублікував Центр дослідження і відродження Волині.Як зазначають, фото датується початком ХХ століття. Воно опубліковане в книзі луцького краєзнавцяНа фото можна побачити, як довкола стола сидять вбрані в традиційний одяг члени родини, в центрі знаходиться хрещена дитинка. На столі - лише одна пляшка алкоголю, що свідчить про заможність сім'ї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію