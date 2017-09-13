У Києві чоловік вдерся до чужої квартири і взяв у заручники жінку. ВІДЕО

У Києві злодій проник до квартири та почав погрожувати ножем власниці помешкання.6 червня близько 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісківскькій, що у Деснянському районі, до квартири на 9-му поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках її власницю, - інформує відділ комунікації поліції Києва.На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу.Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.