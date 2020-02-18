вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки

Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки
У Луцькій районній раді презентували електронну систему управління земельними ресурсами. У ній міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі стане відомо, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарій Поліщук, система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.

«Наприклад, у Млинівській ТГ є близько 25 тисяч земельних ділянок. По кожній із цих ділянок є інформація: площа, цільове призначення, власник, чи в оренді, тип оренди, момент реєстрації права власності. Це потрібно, щоб приймати управлінські рішення. Приміром, тоді, коли в ТГ не надходять податки від оренди паїв, тому що сільгоспвиробники їх обробляють, але оренду не сплачують. Завдяки цій системі все видно, тому ті, хто обробляє, або будуть сплачувати податки, або ж знайдуться інші орендарі. Агровиробник не має права працювати на землі, якщо він не сплачує податки», - наголосив Назарій Поліщук.

Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки


Він також розповів, що у 13 громадах Рівненщини є інформація про понад 10 тисяч земельних ділянок, які не просто вільні, а знаходяться в одному масиві і можуть бути потенційно цікавими для агровиробника, який хоче працювати прозоро.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив: якщо таки знімуть мораторій на продаж землі, то ніхто у громадах не володіє повноцінною інформацією про земельні ділянки.

«Виходить, що після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова райради.

Олександр Омельчук дав доручення проінформувати та ознайомити із запропонованою системою управління земельними ресурсами кожну громаду Луцького району.

Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки

Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, земля, податки, райрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів, однак є умови
Сьогодні, 16:35
Потяг «Ковель-Київ» – у топ-10 найпопулярніших внутрішніх маршрутів
Сьогодні, 16:13
Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки
Сьогодні, 15:49
П'яний лучанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет
Сьогодні, 15:35
У Києві чоловік вдерся до чужої квартири і взяв у заручники жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Школа у селі Башлики запрацює до кінця цього року. ФОТО Школа у селі Башлики запрацює до кінця цього року. ФОТО
11 травень, 11:16
Луцька райрада контролюватиме справу садового товариства «Струмівка» Луцька райрада контролюватиме справу садового товариства «Струмівка»
10 березень, 10:28
За місяць на Волинь надійшло більше 30-ти мільйонів гривень плати за землю За місяць на Волинь надійшло більше 30-ти мільйонів гривень плати за землю
18 лютий, 2020, 19:14
Місцеві бюджети Волині отримали 191 мільйон гривень плати за землю Місцеві бюджети Волині отримали 191 мільйон гривень плати за землю
22 серпень, 2018, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Молода волинянка постане перед судом за допомогу у виготовленні фальшивих ПЛР-тестів
Сьогодні, 17:48
 0
Виганяв дружину з хати і погрожував фізичною розправою: за насильство у сім'ї судили волинянина
Сьогодні, 17:32
 0
У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки»
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку Volkswagen влетів у сходи туристичного магазину. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
У Луцьку шукатимуть перевізників на маршрути до Озерця і Клепачева
Сьогодні, 16:59
 0
Медіа
відео
1/8