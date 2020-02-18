Як громадам заробляти на землі, яку обробляють аграрії, але не платять податки





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Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарій Поліщук, система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.



«Наприклад, у Млинівській ТГ є близько 25 тисяч земельних ділянок. По кожній із цих ділянок є інформація: площа, цільове призначення, власник, чи в оренді, тип оренди, момент реєстрації права власності. Це потрібно, щоб приймати управлінські рішення. Приміром, тоді, коли в ТГ не надходять податки від оренди паїв, тому що сільгоспвиробники їх обробляють, але оренду не сплачують. Завдяки цій системі все видно, тому ті, хто обробляє, або будуть сплачувати податки, або ж знайдуться інші орендарі. Агровиробник не має права працювати на землі, якщо він не сплачує податки», - наголосив Назарій Поліщук.







Він також розповів, що у 13 громадах Рівненщини є інформація про понад 10 тисяч земельних ділянок, які не просто вільні, а знаходяться в одному масиві і можуть бути потенційно цікавими для агровиробника, який хоче працювати прозоро.



Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив: якщо таки знімуть мораторій на продаж землі, то ніхто у громадах не володіє повноцінною інформацією про земельні ділянки.



«Виходить, що після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова райради.



Олександр Омельчук дав доручення проінформувати та ознайомити із запропонованою системою управління земельними ресурсами кожну громаду Луцького району.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій районній раді презентували електронну систему управління земельними ресурсами. У ній міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі стане відомо, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight», система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.«Наприклад, у Млинівській ТГ є близько 25 тисяч земельних ділянок. По кожній із цих ділянок є інформація: площа, цільове призначення, власник, чи в оренді, тип оренди, момент реєстрації права власності. Це потрібно, щоб приймати управлінські рішення. Приміром, тоді, коли в ТГ не надходять податки від оренди паїв, тому що сільгоспвиробники їх обробляють, але оренду не сплачують. Завдяки цій системі все видно, тому ті, хто обробляє, або будуть сплачувати податки, або ж знайдуться інші орендарі. Агровиробник не має права працювати на землі, якщо він не сплачує податки», - наголосив Назарій Поліщук.Він також розповів, що у 13 громадах Рівненщини є інформація про понад 10 тисяч земельних ділянок, які не просто вільні, а знаходяться в одному масиві і можуть бути потенційно цікавими для агровиробника, який хоче працювати прозоро.Голова Луцької районної радизауважив: якщо таки знімуть мораторій на продаж землі, то ніхто у громадах не володіє повноцінною інформацією про земельні ділянки.«Виходить, що після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова райради.Олександр Омельчук дав доручення проінформувати та ознайомити із запропонованою системою управління земельними ресурсами кожну громаду Луцького району.

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