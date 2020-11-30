Потяг «Ковель-Київ» – у топ-10 найпопулярніших внутрішніх маршрутів

"Укрзалізниця" визначила перелік найпопулярніших поїздів у внутрішньому сполученні з початку року за кількістю перевезених пасажирів (усього, в обох напрямках).Про це повідомила пресслужба компанії.Зі значним відривом лідирує потяг № 45/46 Ужгород — Лисичанськ. За 5 місяців цього року ним проїхали 329 тис. пасажирів.На другому місці — потяг № 41/42 Дніпро — Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце — за поїздом № 69/70 Маріуполь — Львів, який перевіз 176 тис. пасажирів. Далі перелік найпопулярніших поїздів виглядає так:- № 137/138 Хмельницький — Лисичанськ, 165 тис. пас.;- № 91/92 Одеса — Костянтинівка, 170 тис. пас.;- № 145/146 Київ — Ізмаїл, 159 тис. пас.;- № 101/102 Київ — Херсон, 147 тис. пас.;- № 97/98 Ковель — Київ, 143 тис. пас.;- № 357/358 Київ — Рахів, 141 тис. пас.;- № 125/126 Костянтинівка — Київ, 140 тис. пас.У той же час десять найпопулярніших напрямків (тобто маршрутів, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда) дещо відрізняються:1. Харків — Київ — 184 тис. пасажирів, зворотно — 178 тис.;2. Львів — Київ — 165 тис. пасажирів, зворотно — 161 тис.;3. Дніпро — Київ — 131 тис. пасажирів, зворотно — 123 тис.;4. Вінниця — Київ — 106 тис. пасажирів, зворотно — 104 тис.;5. Запоріжжя — Київ — 86 тис. пасажирів, зворотно — 80 тис.;6. Одеса — Київ — 79 тис. пасажирів, зворотно — 75 тис.;7. Херсон — Київ — 70 тис. пасажирів, зворотно — 66 тис.;8. Івано-Франківськ — Київ — 69 тис. пасажирів, зворотно — 67 тис.;9. Кривий Ріг — Київ — 61 тис. пасажирів, зворотно — 55 тис.;10. Миколаїв — Київ — 58 тис. пасажирів, зворотно — 53 тис.Зазначають, що вперше з початку карантинних обмежень середня населеність потягів досягла 70% і поступово продовжує зростати.