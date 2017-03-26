У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів*

Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси великої кількості впливових осіб у політиці та бізнесі, тому його ідеї свідомо намагаються дискредитувати.«Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так – цього більше не буде», – заявиву своєму відеозверненні.У керівництві політичної партії «Слуга Народу» наголошують, що бурхлива реакція деяких політиків та представників великого бізнесу на законопроєкт про олігархів показала, наскільки він є «незручним» для багатьох впливових осіб – як у політиці, так і у бізнесі.«Ми всі побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати намагання президента позбавити Україну олігархічного впливу. Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо намагаються дискредитувати ідею та не пропонують конкретних кроків для того, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну у своїх інтересах, то це і є допомога олігархам», – вважає голова фракції «Слуга Народу»За його словами, така реакція свідчить, що ухвалення законопроєкту буде непростим, але депутати парламентської більшості з цим впораються.«Впевнений, що ми побачимо тисячі поправок до законопроєкту. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але врешті ми пройдемо цей шлях та ухвалимо цей важливий закон», – заявив Арахамія.Голова політичної партії «Слуга Народу»наголошує, що суспільство не підтримує деструктивну позицію опонентів із критикою цього законопроєкту.«Ми хочемо створити нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, яке спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйматиме», – переконаний Корнієнко.