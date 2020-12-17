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Виганяв дружину з хати і погрожував фізичною розправою: за насильство у сім'ї судили волинянина

Виганяв дружину з хати і погрожував фізичною розправою: за насильство у сім'ї судили волинянина
На днях Любешівський районний суд розглянув справу про звинувачення мешканця громади в домашньому насильстві.

Про це йдеться з постанови суду від 2 червня, - пише Район.Любешів.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 21 квітня чоловік у стані алкогольного сп'яніння ображав нецензурною лайкою свою дружину, виганяв її з хати, погрожуючи фізичною розправою. Причому подібні дії він вчиняв уже вдруге впродовж року, за що вже притягувався до адміністративної відповідальності.

Суд визнав його винним у вчиненні насильства в сім'ї та виніс покарання — 40 годин громадських робіт.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: суд, насильство, сім'я, волинян
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