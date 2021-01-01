Одного з травмованих в аварії у Луцьку дітей з відділення реанімації перевели у нейрохірургію





Про це розповів Ігор Дородних.



Його дев'ятирічний брат досі у реанімації. Зі слів Ігоря Дородних, його стан лікарі розцінюють як важкий.



Батька дітей ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні. Його стан медики не коментують. Зі слів заступника директора медзакладу Андрія Смольянінова, спілкуватися з пресою чоловік відмовився.



Суспільне побувало на місці аварії, поспілкувалося з правоохоронцями, медиками та лучанами, які були на місці аварії після наїзду легковика на родину.



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Журналісти зв’язалися телефоном з адвокатом водія Назарієм Щербяком. Коментувати ситуацію він відмовився, як і його клієнт.



Нагадаємо, аварія трапилася учора, 6 червня, близько 15-ї години. 29-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Focus, збив трьох пішоходів. Після зіткнення автівку відкинуло на пішохідну зону. Водію вже оголосили підозру за вчинення ДТП з травмованими. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятирічного хлопчика, якого 6 червня у Луцьку разом із братом та батьком збило авто, медики перевели з відділення реанімації у нейрохірургію.Про це розповів Суспільному заступник генерального директора медичного об’єднанняЙого дев'ятирічний брат досі у реанімації. Зі слів Ігоря Дородних, його стан лікарі розцінюють як важкий.Батька дітей ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні. Його стан медики не коментують. Зі слів заступника директора медзакладу Андрія Смольянінова, спілкуватися з пресою чоловік відмовився.Суспільне побувало на місці аварії, поспілкувалося з правоохоронцями, медиками та лучанами, які були на місці аварії після наїзду легковика на родину.Журналісти зв’язалися телефоном з адвокатом водія Назарієм Щербяком. Коментувати ситуацію він відмовився, як і його клієнт.Нагадаємо, аварія трапилася учора, 6 червня, близько 15-ї години. 29-річний житель району,Після зіткнення автівку відкинуло на пішохідну зону. Водію вже оголосили підозру за вчинення ДТП з травмованими. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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