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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 червня
У Волинській області завтра, 8 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

У Луцьку завтра, у вівторок, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 24-26⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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