Волинські телеведучі купили квартиру в ЖК «StyleUP». ВІДЕО*

Богдан і Наталка Ковалі стали власниками свого першого власного житла. Кажуть, що вибір був миттєвим - "приїхали, побачили, купили". Проте обоє добре знайомі з ринком нерухомості Луцька, тож вибір був більш, ніж усвідомлений.



Про це йдеться на сайті



Чому вирішили жити саме в ЖК “StyleUP”, що на виїзді із Луцька в с. Липини? Які деталі в будинку підкорили Богдана, які перші покупки в нову оселю вже зробила Наталя і як самотужки розробляли планування квартири? Дивіться у відео.







Зверніть увагу, що наразі в ЖК “StyleUP” - нові умови відтермінування. У будинках, які завершені на 95%, є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року. Більше про житло в цьому ЖК читайте за посиланням.



Віднедавна “Інвестор” уклав угоду про співпрацю із цим ЖК. Тому з питань купівлі житла в “Style UP” чи огляду помешкань можна звертатися у відділ продажів “Інвестора”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



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