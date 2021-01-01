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Волинські телеведучі купили квартиру в ЖК «StyleUP». ВІДЕО*

Волинські телеведучі купили квартиру в ЖК «StyleUP». ВІДЕО*
Телеведучі Богдан і Наталка Ковалі стали власниками свого першого власного житла. Кажуть, що вибір був миттєвим - "приїхали, побачили, купили". Проте обоє добре знайомі з ринком нерухомості Луцька, тож вибір був більш, ніж усвідомлений.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Чому вирішили жити саме в ЖК “StyleUP”, що на виїзді із Луцька в с. Липини? Які деталі в будинку підкорили Богдана, які перші покупки в нову оселю вже зробила Наталя і як самотужки розробляли планування квартири? Дивіться у відео.



Зверніть увагу, що наразі в ЖК “StyleUP” - нові умови відтермінування. У будинках, які завершені на 95%, є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року. Більше про житло в цьому ЖК читайте за посиланням.

Віднедавна “Інвестор” уклав угоду про співпрацю із цим ЖК. Тому з питань купівлі житла в “Style UP” чи огляду помешкань можна звертатися у відділ продажів “Інвестора”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор, теоеведучі, покупка, житло
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Сьогодні, 08:00
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