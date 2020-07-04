Повідомили, чи пов'язаний сморід у Луцьку із реконструкцією каналізації на Волі. ВІДЕО





Про це Віталій Кізей.



Тим часом містом продовжує ширитись неприємний запах.



Від вулиці Шопена до вулиці Вавілова демонтують усього 460 метрів старої каналізації, —розповідає комунальник Сергій Гаврилюк. Майстер каже: "Ця каналізація, яку переносять, взагалі до смороду не має відношення".



Зі слів виконроба Віталія Кізея, неприємний запах від старої каналізації є, але ширитись на усе місто, а особливо центральну його частину, не може. "Отут зараз, поки вскрили, то запах може бути, тут на об’єкті. Але щоб йшло – це неможливо", – каже він.



За коментарем Суспільне звернулося до керівниці міського відділу екології Оксани Лисак. Посадовиця розповіла, що станом на 7 червня, контрольні заміри на вміст шкідливих речовин у повітрі на місці реконструкції проспекту Волі ніхто не проводив.



Від початку червня лучани 47 разів зверталися на гарячу лінію міської ради зі скаргами на неприємний запах у повітрі, — розповіла заступниця директора Луцького ЦНАПу Тетяна Книш.







Нагадаємо, у квітні лучани скаржилися на неприємний запах поблизу Луцька. Як з'ясувалося у селі Гаразджа, Підгайцівської громади, фермери обробляли поля органічним добривом — мелясною бардою, від неї ширився неприємний запах. Після перших скарг від місцевих жителів добриво перестали вносити. Те, що внесли приорали ґрунтом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі у Луцьку, де триває реконструкція, демонтують стару каналізаційну трубу з автошляху та будують нову.Про це Суспільному розповів виконробТим часом містом продовжує ширитись неприємний запах.Від вулиці Шопена до вулиці Вавілова демонтують усього 460 метрів старої каналізації, —розповідає комунальник Сергій Гаврилюк. Майстер каже: "Ця каналізація, яку переносять, взагалі до смороду не має відношення".Зі слів виконроба Віталія Кізея, неприємний запах від старої каналізації є, але ширитись на усе місто, а особливо центральну його частину, не може. "Отут зараз, поки вскрили, то запах може бути, тут на об’єкті. Але щоб йшло – це неможливо", – каже він.За коментарем Суспільне звернулося до керівниці міського відділу екології Оксани Лисак. Посадовиця розповіла, що станом на 7 червня, контрольні заміри на вміст шкідливих речовин у повітрі на місці реконструкції проспекту Волі ніхто не проводив.Від початку червня лучани 47 разів зверталися на гарячу лінію міської ради зі скаргами на неприємний запах у повітрі, — розповіла заступниця директора Луцького ЦНАПу Тетяна Книш.Нагадаємо, у квітні лучани скаржилися на неприємний запах поблизу Луцька. Як з'ясувалося у селі Гаразджа, Підгайцівської громади, фермери обробляли поля органічним добривом — мелясною бардою, від неї ширився неприємний запах. Після перших скарг від місцевих жителів добриво перестали вносити. Те, що внесли приорали ґрунтом.

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