До Луцька з'їхалися спортсмени-орієнтувальники з усієї країни. ФОТО

В обласному центрі Волині на вихідних, 5-6 червня відбулися змагання зі спортивного орієнтування Відкрита першість міста Луцька «Луцьк СІТІ РЕЙС».Свою швидкість та вміння орієнтуватися в місті демонстрували майже 200 учасників віком від 5 до 68 років, - повідомляють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.До Луцька завітали спортсмени з різних клубів України: КСО «Коростишів» (Житомирська обл.), ОКСО «Равлики» (смт. Оржів Рівненської обл.), КСО «LeO-Team» (м. Львів), КСО «Азимут» (м. Калуш Івано-Франківської обл.), КСО «Kislorod+» (м. Київ), КСО «Bukovyna Orienteering» (Чернівецька обл.), а також орієнтувальники з різних ОТГ Волинської обл.Регламентом даного івенту було передбачено 2 змагальних дні, перший: змагання в заданому напрямку з роздільним стартом, а другий: Персьют – переслідування лідера з відставанням часу, що був програний в 1-ий день.Змагання у такому форматі у Луцьку відбулися вперше.Дистанції були сплановані в різних частинах Луцька, в суботу: мікрорайон 33-ийквартал, "Літак" (житловий масив між проспектами Молоді, Відродження та Соборності). В неділю: центральна частина Луцька в районі фонтанів (між проспектом Волі та вулицею Глушець).Переможці і призери в найменших групах отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки, а юнацькі та старші групи ще й заохочувальні призи.Організаторами заходу виступили Луцька федерація спортивного орієнтування за підтримки Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.