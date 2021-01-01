Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги

Сергій Юрченко отримав престижну індивідуальну нагороду.



Нагородження відбулося після матчу проти БК «Кривбас», який завершився поразкою нашої команди, - про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.



Зокрема, гравці отримали індивідуальні нагороди. Гравцеві лучан Сергію Юрченку вручили звання «Кращого центрового», а баскетболіст криворіжців Михайло Горобченко удостоївся звання кращого захисника. Зауважимо, що після фінального поєдинку у Рівному звання кращого форварда вручили Євгену Коровякову (БК Рівне), а статус MVP присвоєно Джошуа Паттону (БК «БІПА».)



Сергій Юрченко приєднався до «Старого Луцька» на початку сезону 2020-2021 і був одним з лідерів команди. Середні статистичні показники бігмена 13.2 очка та 7.8 підбирань за гру, рейтинг ефективності – 16.5.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гравець БК «Старий Луцьк-Університет»отримав престижну індивідуальну нагороду.Нагородження відбулося після матчу проти БК «Кривбас», який завершився поразкою нашої команди, - про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.Зокрема, гравці отримали індивідуальні нагороди. Гравцеві лучан Сергію Юрченку вручили звання «Кращого центрового», а баскетболіст криворіжців Михайло Горобченко удостоївся звання кращого захисника. Зауважимо, що після фінального поєдинку у Рівному звання кращого форварда вручили Євгену Коровякову (БК Рівне), а статус MVP присвоєно Джошуа Паттону (БК «БІПА».)Сергій Юрченко приєднався до «Старого Луцька» на початку сезону 2020-2021 і був одним з лідерів команди. Середні статистичні показники бігмена 13.2 очка та 7.8 підбирань за гру, рейтинг ефективності – 16.5.

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