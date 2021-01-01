Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги
Сьогодні, 05:27
Гравець БК «Старий Луцьк-Університет» Сергій Юрченко отримав престижну індивідуальну нагороду.
Нагородження відбулося після матчу проти БК «Кривбас», який завершився поразкою нашої команди, - про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.
Зокрема, гравці отримали індивідуальні нагороди. Гравцеві лучан Сергію Юрченку вручили звання «Кращого центрового», а баскетболіст криворіжців Михайло Горобченко удостоївся звання кращого захисника. Зауважимо, що після фінального поєдинку у Рівному звання кращого форварда вручили Євгену Коровякову (БК Рівне), а статус MVP присвоєно Джошуа Паттону (БК «БІПА».)
Сергій Юрченко приєднався до «Старого Луцька» на початку сезону 2020-2021 і був одним з лідерів команди. Середні статистичні показники бігмена 13.2 очка та 7.8 підбирань за гру, рейтинг ефективності – 16.5.
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Нагородження відбулося після матчу проти БК «Кривбас», який завершився поразкою нашої команди, - про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.
Зокрема, гравці отримали індивідуальні нагороди. Гравцеві лучан Сергію Юрченку вручили звання «Кращого центрового», а баскетболіст криворіжців Михайло Горобченко удостоївся звання кращого захисника. Зауважимо, що після фінального поєдинку у Рівному звання кращого форварда вручили Євгену Коровякову (БК Рівне), а статус MVP присвоєно Джошуа Паттону (БК «БІПА».)
Сергій Юрченко приєднався до «Старого Луцька» на початку сезону 2020-2021 і був одним з лідерів команди. Середні статистичні показники бігмена 13.2 очка та 7.8 підбирань за гру, рейтинг ефективності – 16.5.
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