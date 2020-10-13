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Скільки коштуватиме рибалка на озерах Шацького нацпарку

Скільки коштуватиме рибалка на озерах Шацького нацпарку
У Шацькому нацпарку повідомили, що на водоймах парку з 11 червня дозволено спортивно-любительське рибальство.

Лов можна проводити вудками з блешнею вертикального блесніння, мормишкою із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку, - йдеться на сторінці нацпарку.

Загальний вилов риби протягом одного дня не повинен перевищувати 5 кг на одного рибалку. Лов проводити тільки в світлий час доби при наявності розрахункової квитанції (відловочного квитка), що засвідчує оплату надання послуг для проведення спортивного і любительського рибальства.

Вартість відловочних квитків для учасників війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників війни в Афганістані, учасників АТО, пенсіонерів, місцевих жителів:

на 1 день – 15,00 грн;
на 10 днів – 50,00 грн;
на місяць – 75,00 грн.

Вартість квитка для інших осіб:

на 1 день – 30,00 грн;
на 10 днів – 100,00 грн;
на місяць – 150,00 грн.

Для інвалідів війни, праці та дітям до 16 років – безкоштовно.

Відловочні квитки можна придбати як в адміністрації парку у селі Світязь на вулиці Жовтневій, 61, так і безпосередньо на водоймах у інспекторів відділу державної охорони ПЗФ Шацького НПП.

За недотримання вимог згідно Адміністративного Кодексу України порушники каратимуться штрафом з вилученням засобів лову.

Крім того, природоохоронці нагадали, що заїзд автотранспортними засобами в прибережні смуги озер шириною 100 м, (згідно ст. 88 Водного кодексу України) заборонено.

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Теги: рибалка, Волинь, Шацький НПП
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