Скільки коштуватиме рибалка на озерах Шацького нацпарку

У Шацькому нацпарку повідомили, що на водоймах парку з 11 червня дозволено спортивно-любительське рибальство.Лов можна проводити вудками з блешнею вертикального блесніння, мормишкою із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку, - йдеться на сторінці нацпарку.Загальний вилов риби протягом одного дня не повинен перевищувати 5 кг на одного рибалку. Лов проводити тільки в світлий час доби при наявності розрахункової квитанції (відловочного квитка), що засвідчує оплату надання послуг для проведення спортивного і любительського рибальства.на 1 день – 15,00 грн;на 10 днів – 50,00 грн;на місяць – 75,00 грн.на 1 день – 30,00 грн;на 10 днів – 100,00 грн;на місяць – 150,00 грн.Для інвалідів війни, праці та дітям до 16 років – безкоштовно.Відловочні квитки можна придбати як в адміністрації парку у селі Світязь на вулиці Жовтневій, 61, так і безпосередньо на водоймах у інспекторів відділу державної охорони ПЗФ Шацького НПП.За недотримання вимог згідно Адміністративного Кодексу України порушники каратимуться штрафом з вилученням засобів лову.Крім того, природоохоронці нагадали, що заїзд автотранспортними засобами в прибережні смуги озер шириною 100 м, (згідно ст. 88 Водного кодексу України) заборонено.