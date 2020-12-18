вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькій бібліотеці треба 200 тисяч на підйомник для людей з інвалідністю. ВІДЕО

Луцькій бібліотеці треба 200 тисяч на підйомник для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Майже 200 тисяч гривень на облаштування підйомника для людей з інвалідністю потребує обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.

Про це Суспільному розповіла директорка Людмила Стасюк.

Зараз людям з інвалідністю важко потрапити у книгозбірню, вони потребують сторонньої допомоги.

Валерій Бакаєвич пересувається на візку. Чоловік нині готується до чемпіонату України з шашок. У бібліотеку прийшов, аби знайти літературу про комбінації ходів. Чоловік розповідає: "Люди з інвалідністю не мають грошей на комп’ютери, планшети та інтернет. До бібліотеки ходив би частіше, якби міг потрапити у будівлю без перешкод".

Пандуса і підйомника біля входу до бібліотеки немає. Піднятися Валерію Бакаєвичу вийшли допомагати троє чоловіків - працівників книгозбірні.

Книгозбірня побудована 1977-го року, при її плануванні потреби людей з інвалідністю не враховували. Зараз немає доступу до бібліотеки не тільки з вулиці, а й у середині приміщення. Уже понад рік не працює пасажирський ліфт. На його ремонт потрібно 40 тисяч гривень. В управлінні культури облдержадміністрації коштів цього року на ремонт ліфта не виділили, — каже директорка.

Інженер обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Михайло Заліщук неодноразово допомагав людям на візках. З його слів, біля споруди немає місця, щоб облаштувати пандус. Вихід із ситуації – підйомник.

Нині питання щодо облаштування бібліотеки підйомником на опрацюванні облдержадміністрації. Голова комісії з питань фінансів, бюджету та цінової політики облради Орест Маховський розповів, що на попередній сесії обранці громади підтримали запит щодо облаштування обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки підйомником. Поки з його слів, не надходило пропозицій від управління культури облдержадміністрації, щодо того, де взяти на це гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькій бібліотеці треба 200 тисяч на підйомник для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги
Сьогодні, 05:27
У Рівному з вікна гуртожитку випав і розбився студент
Сьогодні, 04:23
Волинські чирлідерки завоювали «золото» на фестивалі в Одесі
Сьогодні, 03:17
До Луцька з'їхалися спортсмени-орієнтувальники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
«Карантинні» гроші від держави: скільком людям на Волині це зберегло роботу «Карантинні» гроші від держави: скільком людям на Волині це зберегло роботу
26 лютий, 14:56
Повідомили, скільки на Волині боргують за комунальні послуги Повідомили, скільки на Волині боргують за комунальні послуги
08 січень, 17:05
Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій
05 січень, 09:16
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
18 грудень, 2020, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькій бібліотеці треба 200 тисяч на підйомник для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
 0
Гравець «Старого Луцька» став найкращим центровим Вищої ліги
Сьогодні, 05:27
 0
У Рівному з вікна гуртожитку випав і розбився студент
Сьогодні, 04:23
 0
Волинські чирлідерки завоювали «золото» на фестивалі в Одесі
Сьогодні, 03:17
 0
До Луцька з'їхалися спортсмени-орієнтувальники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8