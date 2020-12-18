Луцькій бібліотеці треба 200 тисяч на підйомник для людей з інвалідністю. ВІДЕО





Про це Людмила Стасюк.



Зараз людям з інвалідністю важко потрапити у книгозбірню, вони потребують сторонньої допомоги.



Валерій Бакаєвич пересувається на візку. Чоловік нині готується до чемпіонату України з шашок. У бібліотеку прийшов, аби знайти літературу про комбінації ходів. Чоловік розповідає: "Люди з інвалідністю не мають грошей на комп’ютери, планшети та інтернет. До бібліотеки ходив би частіше, якби міг потрапити у будівлю без перешкод".



Пандуса і підйомника біля входу до бібліотеки немає. Піднятися Валерію Бакаєвичу вийшли допомагати троє чоловіків - працівників книгозбірні.



Книгозбірня побудована 1977-го року, при її плануванні потреби людей з інвалідністю не враховували. Зараз немає доступу до бібліотеки не тільки з вулиці, а й у середині приміщення. Уже понад рік не працює пасажирський ліфт. На його ремонт потрібно 40 тисяч гривень. В управлінні культури облдержадміністрації коштів цього року на ремонт ліфта не виділили, — каже директорка.



Інженер обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Михайло Заліщук неодноразово допомагав людям на візках. З його слів, біля споруди немає місця, щоб облаштувати пандус. Вихід із ситуації – підйомник.



Нині питання щодо облаштування бібліотеки підйомником на опрацюванні облдержадміністрації. Голова комісії з питань фінансів, бюджету та цінової політики облради Орест Маховський розповів, що на попередній сесії обранці громади підтримали запит щодо облаштування обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки підйомником. Поки з його слів, не надходило пропозицій від управління культури облдержадміністрації, щодо того, де взяти на це гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 200 тисяч гривень на облаштування підйомника для людей з інвалідністю потребує обласна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.Про це Суспільному розповіла директоркаЗараз людям з інвалідністю важко потрапити у книгозбірню, вони потребують сторонньої допомоги.пересувається на візку. Чоловік нині готується до чемпіонату України з шашок. У бібліотеку прийшов, аби знайти літературу про комбінації ходів. Чоловік розповідає: "Люди з інвалідністю не мають грошей на комп’ютери, планшети та інтернет. До бібліотеки ходив би частіше, якби міг потрапити у будівлю без перешкод".Пандуса і підйомника біля входу до бібліотеки немає. Піднятися Валерію Бакаєвичу вийшли допомагати троє чоловіків - працівників книгозбірні.Книгозбірня побудована 1977-го року, при її плануванні потреби людей з інвалідністю не враховували. Зараз немає доступу до бібліотеки не тільки з вулиці, а й у середині приміщення. Уже понад рік не працює пасажирський ліфт. На його ремонт потрібно 40 тисяч гривень. В управлінні культури облдержадміністрації коштів цього року на ремонт ліфта не виділили, — каже директорка.Інженер обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Михайло Заліщук неодноразово допомагав людям на візках. З його слів, біля споруди немає місця, щоб облаштувати пандус. Вихід із ситуації – підйомник.Нині питання щодо облаштування бібліотеки підйомником на опрацюванні облдержадміністрації. Голова комісії з питань фінансів, бюджету та цінової політики облради Орест Маховський розповів, що на попередній сесії обранці громади підтримали запит щодо облаштування обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки підйомником. Поки з його слів, не надходило пропозицій від управління культури облдержадміністрації, щодо того, де взяти на це гроші.

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