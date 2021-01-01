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Волинські чирлідерки завоювали «золото» на фестивалі в Одесі

Волинські чирлідерки завоювали «золото» на фестивалі в Одесі
Команда чирлідерое Волинського національного університету імені Лесі Українки вдало виступила на чемпіонаті України та завоювала "золото" на фестивалі в Одесі.

Про це йдеться на сайті університету.

Успішним виступом на чемпіонаті України з чирлідингу, який відбувся у м. Львові, порадувала збірна команда ВНУ імені Лесі Українки. Наступним етапом спортивної взаємодії був Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Team Fest» (м. Одеса), під час якого команда тренерки Венери Кренделєвої у складі Анастасії Бобицької, Ярини Торчинської, Оксани Давидчук, Аліни Павчук, Ірини Войтюк, Марти Потапчук, Галини Глушко, Людмили Андрейчук, Ангеліни Тоган (факультет іноземної філології) здобула золоті медалі в номінації сучасної хореографії та срібло в номінації «Urban dance».

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Теги: ВНУ, чирлідинг
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