Кабмін дозволив цілодобову роботу кафе та ресторанів





Відповідна постанова Кабінету міністрів №583 з'явилася на сайті уряду, - повідомляє



Згідно з нею, при цьому на одну людину виділяється 4 квадратних метри площі будівлі або території або, заповненість не має перевищувати дві третини місць. Ресторани та кафе тепер можуть працювати цілодобово, а відстань між столиками зменшено з 2 до 1,5 метрів.



Дозволяється проведення концертів та масових заходів за умови, що у всіх учасників і організаторів буде негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, який був проведений не більше ніж за 72 години до заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини від COVID-19.



Також у кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко уточнив, що заклади громадського харчування зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Крім того:



заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної;

дозволено проводити масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць.

Ткаченко наголосив, що дані послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів дозволив проведення масових заходів, зокрема у розважальних закладах, включаючи нічні клуби та заклади громадського харчування. Ресторани й кафе відтепер можуть працювати цілодобово.Відповідна постанова Кабінету міністрів №583 з'явилася на сайті уряду, - повідомляє Суспільне Згідно з нею, при цьому на одну людину виділяється 4 квадратних метри площі будівлі або території або, заповненість не має перевищувати дві третини місць. Ресторани та кафе тепер можуть працювати цілодобово, а відстань між столиками зменшено з 2 до 1,5 метрів.Дозволяється проведення концертів та масових заходів за умови, що у всіх учасників і організаторів буде негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, який був проведений не більше ніж за 72 години до заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини від COVID-19.Також у кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко уточнив, що заклади громадського харчування зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Крім того:заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної;дозволено проводити масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць.Ткаченко наголосив, що дані послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність.

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