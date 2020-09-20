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Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших

Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших
"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки серед українців.

До десятки найпопулярніших потрапив і волинський потяг, - пише "Газета ua".

Найчастіше з початку 2021-го люди їздять потягом №45/46 Лисичанськ - Ужгород. У січні-травні за маршрутом доправили 329 тис. пасажирів в обох напрямках, кажуть у відомстві.

На другому місці - поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце - поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.

У десятку також увійшли поїзди:

№91/92 Одеса - Костянтинівка (170 тис. пасажирів);

№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);

№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);

№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);

№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);

№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).

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Теги: Укрзалізниця, потяги
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