Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших
Сьогодні, 01:13
"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки серед українців.
До десятки найпопулярніших потрапив і волинський потяг, - пише "Газета ua".
Найчастіше з початку 2021-го люди їздять потягом №45/46 Лисичанськ - Ужгород. У січні-травні за маршрутом доправили 329 тис. пасажирів в обох напрямках, кажуть у відомстві.
На другому місці - поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце - поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.
У десятку також увійшли поїзди:
№91/92 Одеса - Костянтинівка (170 тис. пасажирів);
№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);
№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);
№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);
№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);
№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).
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До десятки найпопулярніших потрапив і волинський потяг, - пише "Газета ua".
Найчастіше з початку 2021-го люди їздять потягом №45/46 Лисичанськ - Ужгород. У січні-травні за маршрутом доправили 329 тис. пасажирів в обох напрямках, кажуть у відомстві.
На другому місці - поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце - поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.
У десятку також увійшли поїзди:
№91/92 Одеса - Костянтинівка (170 тис. пасажирів);
№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);
№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);
№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);
№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);
№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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