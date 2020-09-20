Волинський потяг потрапив у ТОП-10 найпопулярніших





До десятки найпопулярніших потрапив і волинський потяг, - пише



Найчастіше з початку 2021-го люди їздять потягом №45/46 Лисичанськ - Ужгород. У січні-травні за маршрутом доправили 329 тис. пасажирів в обох напрямках, кажуть у відомстві.



На другому місці - поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце - поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.



У десятку також увійшли поїзди:



№91/92 Одеса - Костянтинівка (170 тис. пасажирів);



№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);



№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);



№97/98 Ковель - Київ (143 тис.);



№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);



№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки серед українців.До десятки найпопулярніших потрапив і волинський потяг, - пише "Газета ua" Найчастіше з початку 2021-го люди їздять потягом №45/46 Лисичанськ - Ужгород. У січні-травні за маршрутом доправили 329 тис. пасажирів в обох напрямках, кажуть у відомстві.На другому місці - поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець зі 188 тис. пасажирів. Третє місце - поїзд № 69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис.пасажирів.У десятку також увійшли поїзди:№91/92 Одеса - Костянтинівка (170 тис. пасажирів);№137/138 Хмельницький - Лисичанськ (165 тис.); №145/146 Київ - Ізмаїл (159 тис.);№101/102 Київ - Херсон (147 тис.);№357/358 Київ - Рахів (141 тис.);№125/126 Костянтинівка - Київ (140 тис.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію