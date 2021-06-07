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У Рівному з вікна гуртожитку випав і розбився студент

У Рівному з вікна гуртожитку випав і розбився студент
У Рівному на смерть розбився молодий юнак, який випав з вікна гутожитку.

Про це йдеться на сайті ОГО.

Близько першої ночі, 7 червня медики «швидкої» повідомили поліцейських, що вони констатували смерть хлопця, який випав із вікна гуртожитку на вулиці Соборній у Рівному.

18-річний мешканець гуртожитку переліз із вікна своєї кімнати на димовий комин, зачепившись за вбудовані металеві поручні. Однак поручень відірвався і парубок впав на бетонно-асфальтне покриття із висоти орієнтовно третього поверху. Від отриманих травм студент загинув на місці події.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відомо, що загиблий немісцевий і за попередньою інформацією батьків не має.

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Теги: трагедія, смерть, Рівне
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