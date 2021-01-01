Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Серед захворілих - 95 дітей та 94 медпрацівники, повідомили у МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 483 особи;

летальних випадків – 118;

одужало – 6 751 особа;



За добу протестували:

методом ПЛР – 33 355 осіб,

методом ІФА – 10 821 особа,

експрес-тестами – 13 380 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 216 654 особи;

одужало – 2 101 722 особи;

летальних випадків – 51 333;

проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед захворілих - 95 дітей та 94 медпрацівники, повідомили у МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 483 особи;летальних випадків – 118;одужало – 6 751 особа;За добу протестували:методом ПЛР – 33 355 осіб,методом ІФА – 10 821 особа,експрес-тестами – 13 380 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 216 654 особи;одужало – 2 101 722 особи;летальних випадків – 51 333;проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

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