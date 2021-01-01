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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
8 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих - 95 дітей та 94 медпрацівники, повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 483 особи;
летальних випадків – 118;
одужало – 6 751 особа;

За добу протестували:
методом ПЛР – 33 355 осіб,
методом ІФА – 10 821 особа,
експрес-тестами – 13 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 216 654 особи;
одужало – 2 101 722 особи;
летальних випадків – 51 333;
проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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