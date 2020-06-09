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Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові

Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування 28-річного лучанина Андрія Васильчука.

Про це своїй сторінці у фейсбук написав сам хворий.

Відомо, що чоловікові поставили діагноз - гострий промілієцетарний лейкоз. Наразі Андрій знаходиться на лікуванні у Волинській обласній лікарні у відділенні гематології.

"Таке лікування надзвичайно дороговартісне, тому ми будемо вдячні будь-якій допомозі, і ще нам можливо буде потрібно 3+ група крові", - йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги: 4731 2196 1448 3323, Васильчук Тетяна Василівна (063-430-09-69).

Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові


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Теги: хворий, лучанин, рак, допомога
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