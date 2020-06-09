Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові

Андрія Васильчука.



Про це своїй сторінці у



Відомо, що чоловікові поставили діагноз - гострий промілієцетарний лейкоз. Наразі Андрій знаходиться на лікуванні у Волинській обласній лікарні у відділенні гематології.



"Таке лікування надзвичайно дороговартісне, тому ми будемо вдячні будь-якій допомозі, і ще нам можливо буде потрібно 3+ група крові", - йдеться у дописі.



Реквізити для допомоги: 4731 2196 1448 3323, Васильчук Тетяна Василівна (063-430-09-69).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування 28-річного лучанинаПро це своїй сторінці у фейсбук написав сам хворий.Відомо, що чоловікові поставили діагноз - гострий промілієцетарний лейкоз. Наразі Андрій знаходиться на лікуванні у Волинській обласній лікарні у відділенні гематології."Таке лікування надзвичайно дороговартісне, тому ми будемо вдячні будь-якій допомозі, і ще нам можливо буде потрібно 3+ група крові", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію