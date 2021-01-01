На Волині врятували чоловіка, якого засипало ґрунтом у траншеї
Сьогодні, 09:45
У Камені-Каширському врятували від смерті чоловіка, якого засипало землею.
Так, 7 червня о 16:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій під час проведення робіт у траншеї відбувся зсув ґрунту, внаслідок чого на глибині 2 метри опинився 47-річний чоловік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області
На місце подій прибула чергова варта рятувальників. Співробітники ДСНС розкопали земляний завал, з-під якого вилучили потерпілого й передали до рук медиків, які також прибули за викликом.
Чоловіка госпіталізували до міської лікарні, а згодом – до волинської обласної лікарні. Його стан – середньої важкості.
Головне фото – ілюстративне.
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Так, 7 червня о 16:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій під час проведення робіт у траншеї відбувся зсув ґрунту, внаслідок чого на глибині 2 метри опинився 47-річний чоловік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області
На місце подій прибула чергова варта рятувальників. Співробітники ДСНС розкопали земляний завал, з-під якого вилучили потерпілого й передали до рук медиків, які також прибули за викликом.
Чоловіка госпіталізували до міської лікарні, а згодом – до волинської обласної лікарні. Його стан – середньої важкості.
Головне фото – ілюстративне.
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