На Волині врятували чоловіка, якого засипало ґрунтом у траншеї

У Камені-Каширському врятували від смерті чоловіка, якого засипало землею.Так, 7 червня о 16:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій під час проведення робіт у траншеї відбувся зсув ґрунту, внаслідок чого на глибині 2 метри опинився 47-річний чоловік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській областіНа місце подій прибула чергова варта рятувальників. Співробітники ДСНС розкопали земляний завал, з-під якого вилучили потерпілого й передали до рук медиків, які також прибули за викликом.Чоловіка госпіталізували до міської лікарні, а згодом – до волинської обласної лікарні. Його стан – середньої важкості.