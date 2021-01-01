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На Волині врятували чоловіка, якого засипало ґрунтом у траншеї

На Волині врятували чоловіка, якого засипало ґрунтом у траншеї
У Камені-Каширському врятували від смерті чоловіка, якого засипало землею.

Так, 7 червня о 16:54 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Торговій під час проведення робіт у траншеї відбувся зсув ґрунту, внаслідок чого на глибині 2 метри опинився 47-річний чоловік, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області

На місце подій прибула чергова варта рятувальників. Співробітники ДСНС розкопали земляний завал, з-під якого вилучили потерпілого й передали до рук медиків, які також прибули за викликом.

Чоловіка госпіталізували до міської лікарні, а згодом – до волинської обласної лікарні. Його стан – середньої важкості.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: порятунок, чоловік, земля, зсув
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