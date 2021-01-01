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Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 4,
Луцький район – 1,
Ківерцівський район – 1,
місто Нововолинськ – 1,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 10,
Любомльський район – 3,
Турійський район – 5.

Усього станом на 8 червня в області зареєстрували 61 655 випадків.

Одужали – 59 076 осіб (за останню добу – 252).

Летальні випадки – 1 171 (за останню добу - 5: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1, Старовижівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 246 687 осіб, за минулу добу обстежено - 252 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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