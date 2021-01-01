Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 09:57
За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 4,
Луцький район – 1,
Ківерцівський район – 1,
місто Нововолинськ – 1,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 10,
Любомльський район – 3,
Турійський район – 5.
Усього станом на 8 червня в області зареєстрували 61 655 випадків.
Одужали – 59 076 осіб (за останню добу – 252).
Летальні випадки – 1 171 (за останню добу - 5: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 246 687 осіб, за минулу добу обстежено - 252 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 4,
Луцький район – 1,
Ківерцівський район – 1,
місто Нововолинськ – 1,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 10,
Любомльський район – 3,
Турійський район – 5.
Усього станом на 8 червня в області зареєстрували 61 655 випадків.
Одужали – 59 076 осіб (за останню добу – 252).
Летальні випадки – 1 171 (за останню добу - 5: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 246 687 осіб, за минулу добу обстежено - 252 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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