Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 4,

Луцький район – 1,

Ківерцівський район – 1,

місто Нововолинськ – 1,

Іваничівський район – 1,

Ковельський район – 10,

Любомльський район – 3,

Турійський район – 5.



Усього станом на 8 червня в області зареєстрували 61 655 випадків.



Одужали – 59 076 осіб (за останню добу – 252).



Летальні випадки – 1 171 (за останню добу - 5: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1, Старовижівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 246 687 осіб, за минулу добу обстежено - 252 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.місто Луцьк – 4,Луцький район – 1,Ківерцівський район – 1,місто Нововолинськ – 1,Іваничівський район – 1,Ковельський район – 10,Любомльський район – 3,Турійський район – 5.Усього станом на 8 червня в області зареєстрували 61 655 випадків.Одужали – 59 076 осіб (за останню добу – 252).Летальні випадки – 1 171 (за останню добу - 5: місто Луцьк – 3, Володимир-Волинський район – 1, Старовижівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 246 687 осіб, за минулу добу обстежено - 252 особи.

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