У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка
Сьогодні, 10:40
У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі 17-річної студентки.
Так, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина, - пише відділ комунікації поліцї Львівської області.
Правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Так, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина, - пише відділ комунікації поліцї Львівської області.
Правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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