У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка

У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі 17-річної студентки.Так, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина, - пише відділ комунікації поліцї Львівської області.Правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.