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У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання

У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання
Пошкодження електромережі призвело до призупинення роботи північного водозабору у Нововолинську.

Тому, 8 червня у місті буде відсутнє водопостачання, - йдетья на сайті
Нововолинської міськради.

Працівники Нововолинської філії ПАТ “Волиньобленерго” працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації. Відновити електро- та водопостачання планують до кінця дня.

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Теги: Нововолинськ, водопостачання, зупинка
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