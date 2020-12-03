У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання
Сьогодні, 11:15
Пошкодження електромережі призвело до призупинення роботи північного водозабору у Нововолинську.
Тому, 8 червня у місті буде відсутнє водопостачання, - йдетья на сайті
Нововолинської міськради.
Працівники Нововолинської філії ПАТ “Волиньобленерго” працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації. Відновити електро- та водопостачання планують до кінця дня.
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Тому, 8 червня у місті буде відсутнє водопостачання, - йдетья на сайті
Нововолинської міськради.
Працівники Нововолинської філії ПАТ “Волиньобленерго” працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації. Відновити електро- та водопостачання планують до кінця дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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