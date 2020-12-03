У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання





Тому, 8 червня у місті буде відсутнє водопостачання, - йдетья на сайті

Нововолинської міськради.



Працівники Нововолинської філії ПАТ “Волиньобленерго” працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації. Відновити електро- та водопостачання планують до кінця дня.

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