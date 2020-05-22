вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО

На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
В одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя.

Інцидент трапився уночі 8 червня, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

У результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці. Дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють причетних до злочину та їх місце перебування.

Попередньо встановили, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні.

Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.

Кримінальне провадження розпочали за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Житомирщина, розстріл, подружжя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дослідник Волині розповів, якими були перші луцькі фотосалони. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У Рівному волинянин посеред вулиці напав на жінку та зірвав з неї золоті ланцюжки
Сьогодні, 11:34
На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:31
У Нововолинську тимчасово призупинили водопостачання
Сьогодні, 11:15
На Волині зловили контрабандистів, які за допомогою дрона переправляли сигарети через кордон
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці Жертвами масової стрілянини на Житомирщині стали атовці
22 травень, 2020, 11:58
Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників
22 травень, 2020, 10:08
Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії
01 лютий, 2019, 13:51
У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки» У Луцьку викрили подружжя, яке збувало наркотики через «закладки»
07 червень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція Володимира розшукує двох чоловіків, які скоїли злочини. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
В Україні хочуть ввести новий податок на землю: що це означає
Сьогодні, 12:50
 0
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО
Сьогодні, 12:02
 0
Дослідник Волині розповів, якими були перші луцькі фотосалони. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8