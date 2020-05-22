На Житомирщині невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:31
В одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя.
Інцидент трапився уночі 8 червня, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
У результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці. Дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють причетних до злочину та їх місце перебування.
Попередньо встановили, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні.
Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.
Кримінальне провадження розпочали за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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Інцидент трапився уночі 8 червня, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
У результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці. Дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють причетних до злочину та їх місце перебування.
Попередньо встановили, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні.
Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.
Кримінальне провадження розпочали за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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