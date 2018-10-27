У Рівному волинянин посеред вулиці напав на жінку та зірвав з неї золоті ланцюжки

Спецпризначенці розшукали та затримали волинянина за пограбування рівнянки.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.До поліції вчора, 7 червня, близько 08:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 55-річної жительки обласного центру, що на вулиці Жоліо Кюрі невідомий зірвав із неї два золотих ланцюжки та кулон. Потерпіла та очевидці змогли детально описати потенційного злодія, тож за орієнтуванням за кілька годин його затримали.Поліцейські роти поліції особливого призначення на площі Привокзальній побачили схожого за описом чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього виявили золотий ланцюжок, який той збирався здати у ломбард. Іншим, зі слів нападника, він розрахувався за послуги таксі.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Рівненського районного управління поліції. Зловмисником в’явився 29-річний житель Волинської області, який вже відбував покарання за аналогічний злочин. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 186 КК України вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.Поліцейські перевіряють його також на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів та території Рівненщини та Волині.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.