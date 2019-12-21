Дослідник Волині розповів, якими були перші луцькі фотосалони. ВІДЕО

Еміля Майєра, який працював у 1860-70-тих роках.



Про це розповів колекціонер, дослідник Волині, автор книги «Луцьк у старовинній листівці, гравюрі та фотографії» Віктор Літевчук у програмі «Retro-Волинь» на



«Взагалі дата виникнення фотосалонів в Луцьку це досить загадкова інформація, є ще над чим попрацювати. Інформація про дозвіл на відкриття чи літографічного, чи фотографічного салону видавався у губернському місті. Це не так просто було. Міністерство по внутрішніх справах давало дозвіл… І ця інформація зберігається в основному в губернських архівах», – каже дослідник.



За його словами, першим луцьким фотосалоном був салон Еміля Майєра.



«На сьогодні відома одна-єдина фотографія, вона є в колекції мого приятеля. За стилістикою оформлення можна сказати, що це 1860-70-ті роки», – повідомив Віктор Літевчук.



«А вже масовим явищем фотографія в Луцьку стала десь у 1880-х роках, коли чиновник, військовий, міщанин міг собі дозволити сфотографуватися. Тоді з’явилося вже кілька фотосалонів.



Це салони Олександра Міколаєвського, Миколи Мінаковського. У 1880-х роках вони вже працювали на повну потужність», – додав він.





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