вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО

У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО
У Луцьку відкрили пам’ятну дошку колишньому міському голові, почесному громадянину міста Антону Кривицькому. Вона встановлена на фасаді луцького НВК №7 - природничий ліцей.

Про це повідомляє міська рада.

Саме цю школу колись з відзнакою закінчив Антон Федорович. Символічно, що відкриття пам’ятної дошки приурочене до дня народження відомого лучанина. Сьогодні йому б виповнилося 76 років.

Під час урочистого відкриття, участь в якому взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк, рідні, друзі та колишні однокласники Антона Кривицького, поділились спогадами про його життєвий шлях та поклали квіти до пам’ятної дошки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ексмер Луцька, пам'ятна дошка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть ввести новий податок на землю: що це означає
Сьогодні, 12:50
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:25
У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Дослідник Волині розповів, якими були перші луцькі фотосалони. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У Рівному волинянин посеред вулиці напав на жінку та зірвав з неї золоті ланцюжки
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Богдан Шиба змінив квартиру на майже удвічі меншу і заробив понад 780 тисяч за рік на держпідприємстві Богдан Шиба змінив квартиру на майже удвічі меншу і заробив понад 780 тисяч за рік на держпідприємстві
03 червень, 2020, 15:06
Волинь: відкрили пам'ятну дошку вчителю, який врятував дітей Волинь: відкрили пам'ятну дошку вчителю, який врятував дітей
29 травень, 2018, 03:49
У Шацьку відкрили пам'ятну дошку Сергію Мокренку У Шацьку відкрили пам'ятну дошку Сергію Мокренку
13 жовтень, 2017, 14:59
У Володимирі хочуть демонтувати «радянську» пам’ятну дошку У Володимирі хочуть демонтувати «радянську» пам’ятну дошку
21 вересень, 2017, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція Володимира розшукує двох чоловіків, які скоїли злочини. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
В Україні хочуть ввести новий податок на землю: що це означає
Сьогодні, 12:50
 0
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО
Сьогодні, 12:02
 0
Дослідник Волині розповів, якими були перші луцькі фотосалони. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8