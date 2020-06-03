У Луцьку відкрили пам'ятну дошку ексмеру. ФОТО

Антону Кривицькому. Вона встановлена на фасаді луцького НВК №7 - природничий ліцей.



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Саме цю школу колись з відзнакою закінчив Антон Федорович. Символічно, що відкриття пам’ятної дошки приурочене до дня народження відомого лучанина. Сьогодні йому б виповнилося 76 років.



Під час урочистого відкриття, участь в якому взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк, рідні, друзі та колишні однокласники Антона Кривицького, поділились спогадами про його життєвий шлях та поклали квіти до пам’ятної дошки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відкрили пам’ятну дошку колишньому міському голові, почесному громадянину міста. Вона встановлена на фасаді луцького НВК №7 - природничий ліцей.Про це повідомляє міська рада.Саме цю школу колись з відзнакою закінчив Антон Федорович. Символічно, що відкриття пам’ятної дошки приурочене до дня народження відомого лучанина. Сьогодні йому б виповнилося 76 років.Під час урочистого відкриття, участь в якому взяла заступник Луцького міського головирідні, друзі та колишні однокласники Антона Кривицького, поділились спогадами про його життєвий шлях та поклали квіти до пам’ятної дошки.

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