Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00-17:00с. Маркоставмагазин, медпункт2. 09:00-17:00с. Хотячівводонапірна башта, школа, сільська рада с. Хотячіввул.Карбишева, Мічуріна 3-7, 2-8,Озерна 5, 2-6, Східна 3-7, 2-8,3 ПЛ-0,4 Л-4, Л-5ЗТП-293 09:00-17:00 м. УстилугТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -4 ПЛ-0,4 Л-4ЗТП-4 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинськийвул. Володимирська 3-17,4-20,В. Мономаха 1-25,2-30, Бунди 12Устилузька 105-119,5 ПЛ-0,4 Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 - с. Бубніввул. Центральна 3-7Молодіжна 1,2,3,4,Прикарпатська 1-13, 2-6,6 КТП-178 09:00-17:00 - с.Заріччявул. Стемковського 3-19, 6-283. 9:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія – ГРП,Журавниківська сільська рада. с. Журавники:вул. Зелена,вул. Луцька.4. 9:00-17:00ФОП Татарчук Г.М.с. Піски:вул. Бродська,вул. Польна.5. 9:00-17:00ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:вул.Молодіжна, вул.Миру,вул.Набережна.1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі (частково)2. ПЛ-10 Л-04-05 від ЛР-44 до КВН-1 в ЗТП-108 10:00 – 17:00 с.Іванівка: (школа), медпункт, клуб.с.Бужковичі:клуб, медпункт.с.Іванівка (частково), с.Бужковичі, с.Луковичі (частково)3. КТП-115 с.Колона: млинКуницька Г.І.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 09:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська,вул. Острів2. ПС-110/10 № 44 « Сошично» 09:00 - 17:00 Всі юридичні споживачі с. Сошично,Качин,Ставища, Личини, Запруддя, Радошинка, Стобихівка, Карасин, Карпилівка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,вул. Ковельська.4. КТП-246 08:30- 18:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,вул. Михнівка1. 8:30-17:00с.Дерновул. Першотравнева, буд. 36а,38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,272 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій МиколайовичФОП Мазнюк Василь КалиновичСГВК ім. ШевченкаПАТ "Укртелеком"Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичВідділ освіти Цуманська селишна радаФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-часткововул.Садова, вул.Радянськавул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська3. 8:30-17:00ТОВ "Механізатор"громада ЄХБ с.ЧовницяСвято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦКіверцівське сільське споживче товариствоФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада ДерноФерм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБ с.Мощаниця5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-66 ПЛ-10 кВ від ПС Цумань 10:00-18:00 ПАТ "Укртелеком", Сільська рада КарпилівкаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Шульгач Неля МиколаївнаФОП Олексіюк Надія АндріївнаФерм.госп. ПашкевичаФОП В"юнник Тетяна ГеоргіївнаФОП Кардаш Оксана ВолодимирівнаФОП Андрощук Віктор СергійовичФОП Гламазда Микола КлимовичФОП Крук Олександр ВікторовичТзОВ "Садрест",ФОП Данилевська Світлана Юхимівна,УДППЗ "Укрпошта"Сільська рада ДубищеВідділ освіти,ФОП Мельник Микола ВасильовичРойко Михайло ГригоровичФОП Януль Олександр ОлександровичСільська рада ДубищеСвято-Георгіївська громада УПЦФОП Лебідь Олександр ОлександровичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Укрхімтранслогістик"СГПП "ЛАН",ОК "Надія-Ромашківка"ОК "Будькове",Санаторій матері і дитини "Пролісок",ДП "Цуманське лісове господарство"Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",ДТГО "Львівська залізниця "ФОП Арендарчук Любов ПетрівнаФОП Чечотка Василь КузьмовичФОП Денисюк Ніна ВолодимирівнаФОП Мельник Віктор ВасильовичДуб Ю.В.,ТзОВ "Астеліт"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТзОВ "Джерела",УДППЗ "Укрпошта"ДП "Цуманське лісове господарство"ФОП Гламазда Любов МихайлівнаУДАІ УМВС України у Волинській обл.ДП " Звірівське",ТзОВ "Золотий екватор"Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",Арендачук Любов ПетрівнаФОП Котик Світлана МефодіївнаФОМ Тимчук Сергій РостиславовичКП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради"ДП "Рибгосп" "Цумань"Цуманське споживче товариствоФОП Ховайло Ірина ВалеріївнаФОП Бородіна Галина СавівнаФОП Футрук Наталія ІванівнаПАТ "Укртелеком" ,ПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло МихайловичФОП Макара Алла СтепанівнаФОП Януль Світлана ОлександрівнаУДППЗ "Укрпошта"Цуманське споживче товариствоСелищна рада ЦуманьДП "Рибгосп" "Цумань"концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТФОП Жолква Олена ОлександрівнаФОП Коломечюк Віктор ІвановичФОП Бондар Людмила СергіївнаФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаДуб Анатолій ВолодимировичФОП Ковальчук Світлана АнатолівнаПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Чечотка Василь КузьмовичВідділ культури,КП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради",ДВТП "Волиньфармпостач"ФОП Матюшко Микола СтаховичФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаФОП Тимчук Сергій РостиславовичФОП Кузьмик Юрій МиколайовичСелищна рада ЦуманьФОП Дерчук Олександп ЄвгеновичФОП Вачевська Руслана СергіївнаСільська рада Грем`ячеФОП Якимчук Людмила ВасилівнаФОП Білан Людмила МиколаївнаФОП Ткач Олександр ДмитровичФОП Галас Ніна ВасилівнаФОП Арендарчук Андрій ЯрославовичФОП Арендарчук Володимир ПетровичТзОВ "Мінеком",Обслуговуючий кооператив "Новий масив",ДП "Цуманське лісове господарство",СГВК `Промінь`Цуманське споживче товариствоСільська рада Сильно,ФОП Мацюк Олександр Володимирович,ПАТ "Укртелеком", КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД",ФОП Смірнов Сергій Анатолійович,Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП,Відділ освіти Ківерцівської РДАСвято-Різдво-Христова громада УПЦФОП Михалевська Тетяна МихайлівнаФОП Ройко Петро СергійовичДП "Цуманське лісове господарство"РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятникиСелянське /фермерське/ г-во "Обрій"ПрАТ "Київстар ",Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниТзОВ "Гедеон",Відділ освітиФОП Філюк Олександр ДмитровичФОП Аліферчук Михайло МихайловичФОП Кучер Любов ПетрівнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОП Кобилан Олександр ВасильовичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Аптека Васса",ФОП Піцина Єва ХомівнаФОП Футрук Володимир МиколайовичФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаПВКП "Василина", Cвято-Покровська Релігійна громада УПЦ,Тюрма,Цуманська районна лікарня №4,ФОП Януль Василь ОлександровичТзОВ ВКФ "Софія",ФОП Глушко Ігор Олександрович,Цуманське споживче товариствоФОП Януль Олександр Олександрович ФОП Януль Олександр ОлександровичФОП Матюшко,Пожежна,концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТ,ФОП Зубенко Леся ВасилівнаПАТ "Цумань" Смт.Цумань с.Мощаниця с.Карпилівка с.Ромашківка с.Ставокс.Башлики с.Кадище Грем`яче с.Городище с.Сильне -повністю1. 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви,Голобське споживче товариствоКовельське МТМО,Голобська селищна рада с.Великий Порськ2.9:00-17:00Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.ЮПідприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів4. ПЛ-0,4кВ від КТПП №757 9:00-17:00 м.Ковель, вул..Церковна1. 9:00-17:00магазин ФОП Юнак,ФАП с.Кремешвул.Вишнева2. КТП-22 9:00-17:00 с.Марковичі ПП Фрукт ЕКс Пол господарський двір3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частково1. 09:00-17:00Кооператив «Радуга»Автостоянка, Фірма»ОЛС»Вадафон вишка вул. Потебні (частково)вул. Гречана( частково)вулю Грабовського (частково)1 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджавул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола2 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигіввул. Першого Травня.1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово с Грабово2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 с Грабово3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово с Грабово4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада с Грабово5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 с Грабово7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 с Глинянка1 КТП-20 10:30 - 13:00 - с.Хоцуньвул.Садова, Зелена2 КТП-237 14:00 - 16:00 Радіовузол, СВК Волинь с. Хоцунь територія СВК Волинь3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівновул.Шкільна4 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-345 10:00 – 17:00 Будинок молитви с..Залаззявул.Миру1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-320 10:00-17:00 ФОП Шопулко В.А. (магазин). с. Боровичі.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ1. ПЛ-0.4 Л-2ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.. Б.Хмельницького, 2-8,1-9Мічуріна, 1б2. ПЛ-0.4 Л-1ЦРП-2 09:00-17:00 Бар Мередіан , Тет-а-тет м Нововолинськвул О Пчілки 27-31 16-38, Кримського,36-46 25-31, Маяковського 27/1 Стуса 401. 0:00 - 17:00ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с. Самари; ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с. Самари; ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй с. Самари; ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с. Самари; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари; ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с. Самари; ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. с. Самари; ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с. Самари;ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с. Самари частково с. Самари2. КТП-136(Т. О.) 10:00 - 13:00Молитовний будинок с. Березникис. Березники3 КТП-137(Т. О.) 13:20 - 17:00с. М. Оріхове1. 9:00-17:00с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.магазинс. Валер'янівка,вул. Зарічна, ХабаровськаПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с. Ольганівка,вул. Гранична,КТП-362699:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,вул.Набережна.Луцька4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,вул.Тиха,Молодіжна5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросинівул.Паркова,Молодіжна7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,вул.НабережнаЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362819:00-17:00 с.Кобче,вул.Квітнева, ЮбілейнаТиха, Ювілейна, ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362709:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,вул. Центральна, 11-17, 10-1810ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,вул. Лісова11КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. барФОП Орлюк І.А. торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехПереспівське СТ магазин с.Переспа,вул.Радянська, Спортивна12ПЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,вул.Громуш13КТП-361419:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,вул.Оновлена, Шкільна14КТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська15КТП-364389:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка16КТП-3644279:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,17ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожищевул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова18ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,вул.Драгоманова, Січових стрільців,19ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,вул.1Травня, вул.Грушевського,1. 10:00 - 17:00.с Любохинивул: Кардаші, Поліська.1 ПЛ-0,4кВКТП-191 09:00-13:00 АГАТ ЛТД- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- ПКЗ, МП « Турія» - цех по виг.авт. с.Соловичівул.Володимирська, Ставецька, Лісова, Молодіжна2 ПЛ-0,4кВКТП-95 09:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- СКЗ с.Соловичі вул. Зелена, Шевченка,3 ПЛ-0,4кВКТП-40 10:00-12:00 с.Оса4 ПЛ-0,4кВКТП-41 13:00-16:00 Лісництво с.Оса5 ПЛ-0,4кВКТП-107 Л-1 10:00-16:00 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк, Войчук – магазин с.Сомин