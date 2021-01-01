Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-17:00
с. Маркостав
магазин, медпункт
2. 09:00-17:00
с. Хотячів
водонапірна башта, школа, сільська рада с. Хотячів
вул.Карбишева, Мічуріна 3-7, 2-8,
Озерна 5, 2-6, Східна 3-7, 2-8,
3 ПЛ-0,4 Л-4, Л-5
ЗТП-293 09:00-17:00 м. Устилуг
ТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -
4 ПЛ-0,4 Л-4
ЗТП-4 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський
вул. Володимирська 3-17,4-20,
В. Мономаха 1-25,2-30, Бунди 12
Устилузька 105-119,
5 ПЛ-0,4 Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 - с. Бубнів
вул. Центральна 3-7
Молодіжна 1,2,3,4,
Прикарпатська 1-13, 2-6,
6 КТП-178 09:00-17:00 - с.Заріччя
вул. Стемковського 3-19, 6-28
Горохівський район
3. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія – ГРП,
Журавниківська сільська рада. с. Журавники:
вул. Зелена,вул. Луцька.
4. 9:00-17:00
ФОП Татарчук Г.М.
с. Піски:
вул. Бродська,вул. Польна.
5. 9:00-17:00
ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна, вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі (частково)
2. ПЛ-10 Л-04-05 від ЛР-44 до КВН-1 в ЗТП-108 10:00 – 17:00 с.Іванівка: (школа), медпункт, клуб.
с.Бужковичі:клуб, медпункт.
с.Іванівка (частково), с.Бужковичі, с.Луковичі (частково)
3. КТП-115 с.Колона: млин
Куницька Г.І.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 09:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська,
вул. Острів
2. ПС-110/10 № 44 « Сошично» 09:00 - 17:00 Всі юридичні споживачі с. Сошично,Качин,Ставища, Личини, Запруддя, Радошинка, Стобихівка, Карасин, Карпилівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,
вул. Ковельська.
4. КТП-246 08:30- 18:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,
вул. Михнівка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева, буд. 36а,38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)
вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,27
2 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська
3. 8:30-17:00
ТОВ "Механізатор"
громада ЄХБ с.Човниця
Свято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
6 ПЛ-10 кВ від ПС Цумань 10:00-18:00 ПАТ "Укртелеком", Сільська рада Карпилівка
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Шульгач Неля Миколаївна
ФОП Олексіюк Надія Андріївна
Ферм.госп. Пашкевича
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна
ФОП Кардаш Оксана Володимирівна
ФОП Андрощук Віктор Сергійович
ФОП Гламазда Микола Климович
ФОП Крук Олександр Вікторович
ТзОВ "Садрест",ФОП Данилевська Світлана Юхимівна,УДППЗ "Укрпошта"
Сільська рада Дубище
Відділ освіти,ФОП Мельник Микола Васильович
Ройко Михайло Григорович
ФОП Януль Олександр Олександрович
Сільська рада Дубище
Свято-Георгіївська громада УПЦ
ФОП Лебідь Олександр Олександрович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Укрхімтранслогістик"
СГПП "ЛАН",ОК "Надія-Ромашківка"
ОК "Будькове",Санаторій матері і дитини "Пролісок",ДП "Цуманське лісове господарство"
Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Арендарчук Любов Петрівна
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
ФОП Мельник Віктор Васильович
Дуб Ю.В.,ТзОВ "Астеліт"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Джерела",УДППЗ "Укрпошта"
ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Гламазда Любов Михайлівна
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
ДП " Звірівське",ТзОВ "Золотий екватор"
Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",Арендачук Любов Петрівна
ФОП Котик Світлана Мефодіївна
ФОМ Тимчук Сергій Ростиславович
КП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради"
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Цуманське споживче товариство
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна
ФОП Бородіна Галина Савівна
ФОП Футрук Наталія Іванівна
ПАТ "Укртелеком" ,ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Цуманське споживче товариство
Селищна рада Цумань
ДП "Рибгосп" "Цумань"
концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТ
ФОП Жолква Олена Олександрівна
ФОП Коломечюк Віктор Іванович
ФОП Бондар Людмила Сергіївна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
Дуб Анатолій Володимирович
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури,КП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради",ДВТП "Волиньфармпостач"
ФОП Матюшко Микола Стахович
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович
Селищна рада Цумань
ФОП Дерчук Олександп Євгенович
ФОП Вачевська Руслана Сергіївна
Сільська рада Грем`яче
ФОП Якимчук Людмила Василівна
ФОП Білан Людмила Миколаївна
ФОП Ткач Олександр Дмитрович
ФОП Галас Ніна Василівна
ФОП Арендарчук Андрій Ярославович
ФОП Арендарчук Володимир Петрович
ТзОВ "Мінеком",Обслуговуючий кооператив "Новий масив",ДП "Цуманське лісове господарство",СГВК `Промінь`
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно,ФОП Мацюк Олександр Володимирович,ПАТ "Укртелеком", КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД",ФОП Смірнов Сергій Анатолійович,Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП,Відділ освіти Ківерцівської РДА
Свято-Різдво-Христова громада УПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
ДП "Цуманське лісове господарство"
РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятники
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар ",Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ТзОВ "Гедеон",Відділ освіти
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса",ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина", Cвято-Покровська Релігійна громада УПЦ,Тюрма,Цуманська районна лікарня №4,ФОП Януль Василь Олександрович
ТзОВ ВКФ "Софія",ФОП Глушко Ігор Олександрович,Цуманське споживче товариство
ФОП Януль Олександр Олександрович ФОП Януль Олександр Олександрович
ФОП Матюшко,Пожежна,концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТ,ФОП Зубенко Леся Василівна
ПАТ "Цумань" Смт.Цумань с.Мощаниця с.Карпилівка с.Ромашківка с.Ставокс.Башлики с.Кадище Грем`яче с.Городище с.Сильне -повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви,Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО,Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.Ю
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,
вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів
4. ПЛ-0,4кВ від КТПП №757 9:00-17:00 м.Ковель, вул..Церковна
Локачинський район
1. 9:00-17:00
магазин ФОП Юнак,ФАП с.Кремеш
вул.Вишнева
2. КТП-22 9:00-17:00 с.Марковичі ПП Фрукт ЕКс Пол господарський двір
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частково
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Кооператив «Радуга»
Автостоянка, Фірма»ОЛС»
Вадафон вишка вул. Потебні (частково)
вул. Гречана( частково)
вулю Грабовського (частково)
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа
вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
2 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигів
вул. Першого Травня.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово с Грабово
2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 с Грабово
3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово с Грабово
4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада с Грабово
5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки
6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 с Грабово
7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 с Глинянка
Любешівський район
1 КТП-20 10:30 - 13:00 - с.Хоцунь
вул.Садова, Зелена
2 КТП-237 14:00 - 16:00 Радіовузол, СВК Волинь с. Хоцунь територія СВК Волинь
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівно
вул.Шкільна
4 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-345 10:00 – 17:00 Будинок молитви с..Залаззя
вул.Миру
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-320 10:00-17:00 ФОП Шопулко В.А. (магазин). с. Боровичі.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2
ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.. Б.Хмельницького, 2-8,1-9
Мічуріна, 1б
2. ПЛ-0.4 Л-1
ЦРП-2 09:00-17:00 Бар Мередіан , Тет-а-тет м Нововолинськ
вул О Пчілки 27-31 16-38, Кримського,36-46 25-31, Маяковського 27/1 Стуса 40
Ратнівський район
1. 0:00 - 17:00
ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с. Самари; ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с. Самари; ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй с. Самари; ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с. Самари; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;
ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари; ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с. Самари; ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. с. Самари; ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с. Самари;
ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с. Самари частково с. Самари
2. КТП-136
(Т. О.) 10:00 - 13:00
Молитовний будинок с. Березники
с. Березники
3 КТП-137
(Т. О.) 13:20 - 17:00
с. М. Оріхове
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин
с. Валер'янівка,
вул. Зарічна, Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха,Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна
Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с Любохини
вул: Кардаші, Поліська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-191 09:00-13:00 АГАТ ЛТД- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- ПКЗ, МП « Турія» - цех по виг.авт. с.Соловичі
вул.Володимирська, Ставецька, Лісова, Молодіжна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-95 09:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- СКЗ с.Соловичі вул. Зелена, Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-40 10:00-12:00 с.Оса
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-41 13:00-16:00 Лісництво с.Оса
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-107 Л-1 10:00-16:00 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк, Войчук – магазин с.Сомин
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-17:00
с. Маркостав
магазин, медпункт
2. 09:00-17:00
с. Хотячів
водонапірна башта, школа, сільська рада с. Хотячів
вул.Карбишева, Мічуріна 3-7, 2-8,
Озерна 5, 2-6, Східна 3-7, 2-8,
3 ПЛ-0,4 Л-4, Л-5
ЗТП-293 09:00-17:00 м. Устилуг
ТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -
4 ПЛ-0,4 Л-4
ЗТП-4 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський
вул. Володимирська 3-17,4-20,
В. Мономаха 1-25,2-30, Бунди 12
Устилузька 105-119,
5 ПЛ-0,4 Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 - с. Бубнів
вул. Центральна 3-7
Молодіжна 1,2,3,4,
Прикарпатська 1-13, 2-6,
6 КТП-178 09:00-17:00 - с.Заріччя
вул. Стемковського 3-19, 6-28
Горохівський район
3. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія – ГРП,
Журавниківська сільська рада. с. Журавники:
вул. Зелена,вул. Луцька.
4. 9:00-17:00
ФОП Татарчук Г.М.
с. Піски:
вул. Бродська,вул. Польна.
5. 9:00-17:00
ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна, вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-212 9:30 – 16:30 с.Тишковичі (частково)
2. ПЛ-10 Л-04-05 від ЛР-44 до КВН-1 в ЗТП-108 10:00 – 17:00 с.Іванівка: (школа), медпункт, клуб.
с.Бужковичі:клуб, медпункт.
с.Іванівка (частково), с.Бужковичі, с.Луковичі (частково)
3. КТП-115 с.Колона: млин
Куницька Г.І.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 09:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська,
вул. Острів
2. ПС-110/10 № 44 « Сошично» 09:00 - 17:00 Всі юридичні споживачі с. Сошично,Качин,Ставища, Личини, Запруддя, Радошинка, Стобихівка, Карасин, Карпилівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-14 9:00 - 17:00 Ощадбанк, м-н «Елен- Сус», « Кльовий», « С/г запчастини», Автозапчастини, салон краси « Ажур», молитовний будинок, Ритуал. м. Камінь – Каширський ,
вул. Ковельська.
4. КТП-246 08:30- 18:00 Свято- Стрітинський жіночий монастир с. Дубровиця,
вул. Михнівка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Першотравнева, буд. 36а,38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)
вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,27
2 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова, вул. Гвардійська
3. 8:30-17:00
ТОВ "Механізатор"
громада ЄХБ с.Човниця
Свято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
6 ПЛ-10 кВ від ПС Цумань 10:00-18:00 ПАТ "Укртелеком", Сільська рада Карпилівка
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Шульгач Неля Миколаївна
ФОП Олексіюк Надія Андріївна
Ферм.госп. Пашкевича
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна
ФОП Кардаш Оксана Володимирівна
ФОП Андрощук Віктор Сергійович
ФОП Гламазда Микола Климович
ФОП Крук Олександр Вікторович
ТзОВ "Садрест",ФОП Данилевська Світлана Юхимівна,УДППЗ "Укрпошта"
Сільська рада Дубище
Відділ освіти,ФОП Мельник Микола Васильович
Ройко Михайло Григорович
ФОП Януль Олександр Олександрович
Сільська рада Дубище
Свято-Георгіївська громада УПЦ
ФОП Лебідь Олександр Олександрович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Укрхімтранслогістик"
СГПП "ЛАН",ОК "Надія-Ромашківка"
ОК "Будькове",Санаторій матері і дитини "Пролісок",ДП "Цуманське лісове господарство"
Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Арендарчук Любов Петрівна
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
ФОП Мельник Віктор Васильович
Дуб Ю.В.,ТзОВ "Астеліт"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Джерела",УДППЗ "Укрпошта"
ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Гламазда Любов Михайлівна
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
ДП " Звірівське",ТзОВ "Золотий екватор"
Державна установа "Цуманська виправна колонія (№84)",Арендачук Любов Петрівна
ФОП Котик Світлана Мефодіївна
ФОМ Тимчук Сергій Ростиславович
КП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради"
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Цуманське споживче товариство
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна
ФОП Бородіна Галина Савівна
ФОП Футрук Наталія Іванівна
ПАТ "Укртелеком" ,ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Цуманське споживче товариство
Селищна рада Цумань
ДП "Рибгосп" "Цумань"
концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТ
ФОП Жолква Олена Олександрівна
ФОП Коломечюк Віктор Іванович
ФОП Бондар Людмила Сергіївна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
Дуб Анатолій Володимирович
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури,КП "ВУЖКГ Цуманської селищної ради",ДВТП "Волиньфармпостач"
ФОП Матюшко Микола Стахович
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович
Селищна рада Цумань
ФОП Дерчук Олександп Євгенович
ФОП Вачевська Руслана Сергіївна
Сільська рада Грем`яче
ФОП Якимчук Людмила Василівна
ФОП Білан Людмила Миколаївна
ФОП Ткач Олександр Дмитрович
ФОП Галас Ніна Василівна
ФОП Арендарчук Андрій Ярославович
ФОП Арендарчук Володимир Петрович
ТзОВ "Мінеком",Обслуговуючий кооператив "Новий масив",ДП "Цуманське лісове господарство",СГВК `Промінь`
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно,ФОП Мацюк Олександр Володимирович,ПАТ "Укртелеком", КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД",ФОП Смірнов Сергій Анатолійович,Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП,Відділ освіти Ківерцівської РДА
Свято-Різдво-Христова громада УПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
ДП "Цуманське лісове господарство"
РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятники
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар ",Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ТзОВ "Гедеон",Відділ освіти
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса",ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина", Cвято-Покровська Релігійна громада УПЦ,Тюрма,Цуманська районна лікарня №4,ФОП Януль Василь Олександрович
ТзОВ ВКФ "Софія",ФОП Глушко Ігор Олександрович,Цуманське споживче товариство
ФОП Януль Олександр Олександрович ФОП Януль Олександр Олександрович
ФОП Матюшко,Пожежна,концерн РРТ Волинська філія Концерну РРТ,ФОП Зубенко Леся Василівна
ПАТ "Цумань" Смт.Цумань с.Мощаниця с.Карпилівка с.Ромашківка с.Ставокс.Башлики с.Кадище Грем`яче с.Городище с.Сильне -повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви,Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО,Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФОП Коляда О.В,ФОП Кирилюк З.Ю
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло" м.Ковель,
вул..Лисенка, вул..Купріна, вул..Рєпіна, вул..22Січня, вул..О.Олеся
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів
4. ПЛ-0,4кВ від КТПП №757 9:00-17:00 м.Ковель, вул..Церковна
Локачинський район
1. 9:00-17:00
магазин ФОП Юнак,ФАП с.Кремеш
вул.Вишнева
2. КТП-22 9:00-17:00 с.Марковичі ПП Фрукт ЕКс Пол господарський двір
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин частково
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Кооператив «Радуга»
Автостоянка, Фірма»ОЛС»
Вадафон вишка вул. Потебні (частково)
вул. Гречана( частково)
вулю Грабовського (частково)
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С. с. Гаразджа
вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
2 КТП-66 10:00-16:00 с. Смолигів
вул. Першого Травня.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП 197 9 00 -17 00 Поштове відділення с. Грабово Магазин с.Грабово с Грабово
2 ПЛ 04кВ КТП 198 9 00 -17 00 Військова частина 9971 с Грабово
3 ПЛ 04кВ КТП 428 9 00 -17 00 Школа с.Грабово с Грабово
4 ПЛ 04кВ КТП-336 9 00 -17 00 Водонап.скваж.бригада с Грабово
5 ПЛ 04кВ КТП-195 9 00 -17 00 Водонапірна скважина с Адамчуки
6 ПЛ 04кВ КТП-196 9 00 -17 00 с Грабово
7 ПЛ 04кВ КТП-278 9 00 -17 00 с Глинянка
Любешівський район
1 КТП-20 10:30 - 13:00 - с.Хоцунь
вул.Садова, Зелена
2 КТП-237 14:00 - 16:00 Радіовузол, СВК Волинь с. Хоцунь територія СВК Волинь
3 ПЛ-04кВ Л-2 КТП-2 10:00 – 17:00 - с. В’язівно
вул.Шкільна
4 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-345 10:00 – 17:00 Будинок молитви с..Залаззя
вул.Миру
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-320 10:00-17:00 ФОП Шопулко В.А. (магазин). с. Боровичі.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2
ТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.. Б.Хмельницького, 2-8,1-9
Мічуріна, 1б
2. ПЛ-0.4 Л-1
ЦРП-2 09:00-17:00 Бар Мередіан , Тет-а-тет м Нововолинськ
вул О Пчілки 27-31 16-38, Кримського,36-46 25-31, Маяковського 27/1 Стуса 40
Ратнівський район
1. 0:00 - 17:00
ФОП Корнелюк Марія Миколаївна: Ларьок с. Самари; ФОП Романик Віктор Ігорович: магазин с. Самари; ФОП Коваль Лілія Павлівна: Торг.павільй с. Самари; ФОП Півень Людмила Іванівна: Магазин с. Самари; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин Самари;
ФОП Сорочук Ольга Володимирівна: Ларьок Самари; ФОП Сидорук Наталія Василівна: ларьок с. Самари; ФОП Лахтюк Олександр Адамович: Торг.павіл. с. Самари; ФОП Сидорук Анастасія Андріївна: Магазин продтоварів с. Самари;
ФОП Ракубовчук Іван Петрович: Кіоск с. Самари частково с. Самари
2. КТП-136
(Т. О.) 10:00 - 13:00
Молитовний будинок с. Березники
с. Березники
3 КТП-137
(Т. О.) 13:20 - 17:00
с. М. Оріхове
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин
с. Валер'янівка,
вул. Зарічна, Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха,Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна
Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с Любохини
вул: Кардаші, Поліська.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-191 09:00-13:00 АГАТ ЛТД- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- ПКЗ, МП « Турія» - цех по виг.авт. с.Соловичі
вул.Володимирська, Ставецька, Лісова, Молодіжна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-95 09:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, ПАТ «Волиньгаз»- СКЗ с.Соловичі вул. Зелена, Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-40 10:00-12:00 с.Оса
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-41 13:00-16:00 Лісництво с.Оса
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-107 Л-1 10:00-16:00 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк, Войчук – магазин с.Сомин
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