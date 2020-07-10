У місті на Волині за місяць поліцейські здійснили майже пів сотні викликів щодо домашнього насильства

У Ковелі уже місяць функціонує мобільна група з протидії домашньому насильству. За цей час роботи мобільна група з протидії домашньому насильству здійснила 50 виїздів на виклики, з них не підтвердилось лише 3.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.На превентивний облік за вчинення домашнього насильства за вказаний період поставили 12 осіб, винесли 4 термінових заборонних приписи, на 25 осіб склали адміністративні матеріали за статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Нагадаємо, наразі ця мобільна група обслуговує Ковельську, Люблинецьку, Дубівську та Колодяжненську громади.Головні завдання такої груп - протидія та запобігання домашньому насильству у всіх його проявах, інформування потерпілих від насильства про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів, притягнення кривдників до адміністративної чи кримінальної відповідальності, проведення профілактичної роботи з кривдниками.Правоохоронці закликають громадян не замовчувати про факти домашнього насильства та у разі його вчинення щодо вас або ваших рідних звертатись до поліції.До слова, з початку року до ковельських правоохронців надійшло 808 заяв про вчинення насильства у сім’ї. За результатами розгляду до адміністративної відповідальності притягнули 264 особи.