Поліція Володимира розшукує двох чоловіків, які скоїли злочини. ФОТО

Касянчука Юрія Миколайовича, жителя міста Дубно Рівненської області та Бесараба Володимира Івановича з Одещини.



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Відомо, що Касянчук Юрій Миколайович, 24.04.1967 року народження, уродженець села Смига Рівненської області, проживає у місті Дубно. Чоловіка розшукуть за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство).



Бесараб Володимир Іванович, 11.07.1961 року народження, житель села Івашків Кодимського району Одеської області. Чоловік не має постійного місця проживання, веде бродячий спосіб життя, може перебувати на автовокзалах, ринках. Його розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України (крадіжка).



Тож усіх, кому відома будь-яка інформація щодо цих осіб просять повідомити за номерами телефонів: 063 466 10 66 та 050 207 72 00.

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