Лікарі повідомили про стан волинянина, який травмувався у каналізаційній траншеї
Сьогодні, 13:05
Лікарі розповіли про стан чоловіка, якого у Камені-Каширському напередодні засипало землею під час ремонту каналізації.
Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.
За його словами, у травмованого – закритий перелом ноги. Стан середньої важкості.
Постраждалого витягли з-під завалів рятувальники Камінь-Каширського районного відділу ГУ ДСНС Волині, розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров.
Подія трапилася напередодні, 7 червня. О 16:54 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Камені-Каширському на вулиці Торговій на двометровий глибині опинився 47-річний чоловік, якого засипало ґрунтом. У каналізаційній траншеї проводилися ремонті роботи, під час яких відбувся зсув ґрунту.
Рятувальники розкопали земляний завал, з-під якого дістали травмованого. Швидка відвезла до чоловіка до районної лікарні.
Фото - ілюстративне
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Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.
За його словами, у травмованого – закритий перелом ноги. Стан середньої важкості.
Постраждалого витягли з-під завалів рятувальники Камінь-Каширського районного відділу ГУ ДСНС Волині, розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров.
Подія трапилася напередодні, 7 червня. О 16:54 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Камені-Каширському на вулиці Торговій на двометровий глибині опинився 47-річний чоловік, якого засипало ґрунтом. У каналізаційній траншеї проводилися ремонті роботи, під час яких відбувся зсув ґрунту.
Рятувальники розкопали земляний завал, з-під якого дістали травмованого. Швидка відвезла до чоловіка до районної лікарні.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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