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Лікарі повідомили про стан волинянина, який травмувався у каналізаційній траншеї

Лікарі повідомили про стан волинянина, який травмувався у каналізаційній траншеї
Лікарі розповіли про стан чоловіка, якого у Камені-Каширському напередодні засипало землею під час ремонту каналізації.

Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.

За його словами, у травмованого – закритий перелом ноги. Стан середньої важкості.

Постраждалого витягли з-під завалів рятувальники Камінь-Каширського районного відділу ГУ ДСНС Волині, розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров.

Подія трапилася напередодні, 7 червня. О 16:54 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Камені-Каширському на вулиці Торговій на двометровий глибині опинився 47-річний чоловік, якого засипало ґрунтом. У каналізаційній траншеї проводилися ремонті роботи, під час яких відбувся зсув ґрунту.

Рятувальники розкопали земляний завал, з-під якого дістали травмованого. Швидка відвезла до чоловіка до районної лікарні.

Фото - ілюстративне

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Теги: Камінь-Каширськ, стан, лікарі
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