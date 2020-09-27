Лікарі повідомили про стан волинянина, який травмувався у каналізаційній траншеї





Про це розповів Володимир Шмаль.



За його словами, у травмованого – закритий перелом ноги. Стан середньої важкості.



Постраждалого витягли з-під завалів рятувальники Камінь-Каширського районного відділу ГУ ДСНС Волині, розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров.



Подія трапилася напередодні, 7 червня. О 16:54 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Камені-Каширському на вулиці Торговій на двометровий глибині опинився 47-річний чоловік, якого засипало ґрунтом. У каналізаційній траншеї проводилися ремонті роботи, під час яких відбувся зсув ґрунту.



Рятувальники розкопали земляний завал, з-під якого дістали травмованого. Швидка відвезла до чоловіка до районної лікарні.



Фото - ілюстративне

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