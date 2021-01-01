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Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО

Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній прихильниці поліції Варварі.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Із маленькою дівчинкою патрульні познайомилися на Театральному майдані у День захисту дітей. Вона розповіла, що любить патрульну поліцію, без будь-якого страху підійшла до ТОРівця і обняла своїми тендітними ручками. А потім захотіла зробити фото у бронежилеті і сказала мамі: "хочу вдягнутися в поліцію".

"Нам дуже запам’яталася дівчинка, а невдовзі постало питання із вибором нового банеру поблизу управління. Звичайно, з дозволу мами дівчинки, ми розмістили фото саме з Варварою. І домовилися зробити дівчинці сюрприз", - повідомляє патрульна поліція.

Саме сьогодні, 8 червня, патрульні із відділу зав’язків з громадськістю зустрілися з дівчинкою біля банера та провели екскурсію в управлінні. Маленька лучанка не стримувала емоцій, допитливо розглядала службові автомобілі, корисні подарунки від патрульних, спілкувалася із поліцейськими та завітала до заступника начальника Дмитра Мокича. Також дівчинка зізналася, що мріє стати поліцейською, аби робити місто кращим та виявляти правопорушників.

Патрульних, своєю чергою, потішило, що Варвара у свої 4 роки знає чимало правил дорожнього руху, слухається батьків та має багато цікавих захоплень.

Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО
Мріє стати поліцейською: луцькі патрульні зробили сюрприз 4-річній дівчинці. ФОТО

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Теги: Луцбк, сюрприз, патрульна поліція
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