Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці
Сьогодні, 14:59
Поблизу зупинок у декількох волинських селах знищили чорнобривці, які висадив скульптор Василь Рижук.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.
За його словами, у п'ятницю, 4 червня, зафіксували знищення саджанців чорнобривців отрутохімікатами у селах Сирники, Княгининок та інших.
"Дуже образливо, що в Україні з'являються такі люди, що нищать Квітучий прапор України, а радіють бур'янам. Це зробив не Путін, не Байден, ні Меркель, а свої...", - написав Василь Рижук.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.
За його словами, у п'ятницю, 4 червня, зафіксували знищення саджанців чорнобривців отрутохімікатами у селах Сирники, Княгининок та інших.
"Дуже образливо, що в Україні з'являються такі люди, що нищать Квітучий прапор України, а радіють бур'янам. Це зробив не Путін, не Байден, ні Меркель, а свої...", - написав Василь Рижук.
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Коментарі 1
Люди дикарі, їм треба спочатку навчитись культури і цінувати працю інших, а то пхаються вони в Європу
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Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці
Сьогодні, 14:59