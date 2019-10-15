Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці

Василь Рижук.



Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



Нагадаємо,



За його словами, у п'ятницю, 4 червня, зафіксували знищення саджанців чорнобривців отрутохімікатами у селах Сирники, Княгининок та інших.



"Дуже образливо, що в Україні з'являються такі люди, що нищать Квітучий прапор України, а радіють бур'янам. Це зробив не Путін, не Байден, ні Меркель, а свої...", - написав Василь Рижук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу зупинок у декількох волинських селах знищили чорнобривці, які висадив скульпторПро це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.За його словами, у п'ятницю, 4 червня, зафіксували знищення саджанців чорнобривців отрутохімікатами у селах Сирники, Княгининок та інших."Дуже образливо, що в Україні з'являються такі люди, що нищать Квітучий прапор України, а радіють бур'янам. Це зробив не Путін, не Байден, ні Меркель, а свої...", - написав Василь Рижук.

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