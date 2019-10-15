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Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці

Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці
Поблизу зупинок у декількох волинських селах знищили чорнобривці, які висадив скульптор Василь Рижук.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.

За його словами, у п'ятницю, 4 червня, зафіксували знищення саджанців чорнобривців отрутохімікатами у селах Сирники, Княгининок та інших.

"Дуже образливо, що в Україні з'являються такі люди, що нищать Квітучий прапор України, а радіють бур'янам. Це зробив не Путін, не Байден, ні Меркель, а свої...", - написав Василь Рижук.
Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці
Біля зупинок, які заквітчав відомий волинянин, знищили чорнобривці



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Теги: зупинки, чорнобривці, Василь Рижук
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Коментарі 1
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Люди дикарі, їм треба спочатку навчитись культури і цінувати працю інших, а то пхаються вони в Європу
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