Від автівки залишилась купа брухту: у Польщі в аварії загинула українка. ФОТО





Як пoвідoмляє



Автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, на великій швидкості вилетів з дороги на повороті й врізався спочатку в припарковане поруч авто, а вже потім зніс придорожнє дерево й влетів в огорожу приватної території.



Сила удару була настільки великою, що від автомобіля мало що лишилося. Внаслідок ДТП на місці загинула українка, яка була пасажиркою Mercedes. Водія госпіталізували в тяжкому стані.



Ймовірною причиною аварії стало те, що чоловік на швидкості не впорався з керуванням. Деталі ще встановлює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ДТП у cелі Пецна Познанського повіту (Великопольське воєводство) загинула громадянка України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої пожежної служби, трагічний випадок стався близько 05:00 6 червня.Автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, на великій швидкості вилетів з дороги на повороті й врізався спочатку в припарковане поруч авто, а вже потім зніс придорожнє дерево й влетів в огорожу приватної території.Сила удару була настільки великою, що від автомобіля мало що лишилося. Внаслідок ДТП на місці загинула українка, яка була пасажиркою Mercedes. Водія госпіталізували в тяжкому стані.Ймовірною причиною аварії стало те, що чоловік на швидкості не впорався з керуванням. Деталі ще встановлює поліція.

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