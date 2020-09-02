Від автівки залишилась купа брухту: у Польщі в аварії загинула українка. ФОТО
Сьогодні, 14:27
Внаслідок ДТП у cелі Пецна Познанського повіту (Великопольське воєводство) загинула громадянка України.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої пожежної служби, трагічний випадок стався близько 05:00 6 червня.
Автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, на великій швидкості вилетів з дороги на повороті й врізався спочатку в припарковане поруч авто, а вже потім зніс придорожнє дерево й влетів в огорожу приватної території.
Сила удару була настільки великою, що від автомобіля мало що лишилося. Внаслідок ДТП на місці загинула українка, яка була пасажиркою Mercedes. Водія госпіталізували в тяжкому стані.
Ймовірною причиною аварії стало те, що чоловік на швидкості не впорався з керуванням. Деталі ще встановлює поліція.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої пожежної служби, трагічний випадок стався близько 05:00 6 червня.
Автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, на великій швидкості вилетів з дороги на повороті й врізався спочатку в припарковане поруч авто, а вже потім зніс придорожнє дерево й влетів в огорожу приватної території.
Сила удару була настільки великою, що від автомобіля мало що лишилося. Внаслідок ДТП на місці загинула українка, яка була пасажиркою Mercedes. Водія госпіталізували в тяжкому стані.
Ймовірною причиною аварії стало те, що чоловік на швидкості не впорався з керуванням. Деталі ще встановлює поліція.
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Від автівки залишилась купа брухту: у Польщі в аварії загинула українка. ФОТО
Сьогодні, 14:27