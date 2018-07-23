Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Яке ж літо без купання? Відпустка ще не скоро, а душа й тіло прагнуть релаксу біля води на свіжому повітрі без зайвих витрат, та ще й з дотриманням соціальної дистанції? Тоді вам – на громадський пляж.
Купальний сезон у Луцькій міській територіальній громаді офіційно стартував ще 1 червня, однак фактично справжнє тепло прийшло в місто тільки 5-го червня.
Так, в Луцьку визначили два місця, де можна поплавати – Теремнівську водойму і річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки).
На обидвох пляжах облаштували рятувальні пости, де чергують плавці-рятувальники. Є на територіях роздягальні і "грибочки", де можна сховатися від палючого сонця. Усюди - охайно.
Щоправда, пляж на Стиру більш облагороджений, цьогоріч тут встановили нові лавочки, поставили більше смітників. Та й охочих позасмагати та скупатися тут значно більше, аніж у Теремно.
До слова, 8 червня температура води у Теремнівській водоймі становила 19,5 градуса, у Стиру поблизу центрального парку Луцька вода була дещо прохолоднішою - 18 градусів.
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Купальний сезон у Луцькій міській територіальній громаді офіційно стартував ще 1 червня, однак фактично справжнє тепло прийшло в місто тільки 5-го червня.
Так, в Луцьку визначили два місця, де можна поплавати – Теремнівську водойму і річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки).
На обидвох пляжах облаштували рятувальні пости, де чергують плавці-рятувальники. Є на територіях роздягальні і "грибочки", де можна сховатися від палючого сонця. Усюди - охайно.
Щоправда, пляж на Стиру більш облагороджений, цьогоріч тут встановили нові лавочки, поставили більше смітників. Та й охочих позасмагати та скупатися тут значно більше, аніж у Теремно.
До слова, 8 червня температура води у Теремнівській водоймі становила 19,5 градуса, у Стиру поблизу центрального парку Луцька вода була дещо прохолоднішою - 18 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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