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Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Яке ж літо без купання? Відпустка ще не скоро, а душа й тіло прагнуть релаксу біля води на свіжому повітрі без зайвих витрат, та ще й з дотриманням соціальної дистанції? Тоді вам – на громадський пляж.

Купальний сезон у Луцькій міській територіальній громаді офіційно стартував ще 1 червня, однак фактично справжнє тепло прийшло в місто тільки 5-го червня.

Так, в Луцьку визначили два місця, де можна поплавати – Теремнівську водойму і річку Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки).
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

На обидвох пляжах облаштували рятувальні пости, де чергують плавці-рятувальники. Є на територіях роздягальні і "грибочки", де можна сховатися від палючого сонця. Усюди - охайно.
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

Щоправда, пляж на Стиру більш облагороджений, цьогоріч тут встановили нові лавочки, поставили більше смітників. Та й охочих позасмагати та скупатися тут значно більше, аніж у Теремно.
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

До слова, 8 червня температура води у Теремнівській водоймі становила 19,5 градуса, у Стиру поблизу центрального парку Луцька вода була дещо прохолоднішою - 18 градусів.
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
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Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО

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Теги: пляжі, Луцьк, Стир, Теремно, вибір редактора
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