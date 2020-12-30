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В Старому місті у Луцьку вздовж тротуару всох ряд дерев. ВІДЕО

В Старому місті у Луцьку вздовж тротуару всох ряд дерев. ВІДЕО
У Луцьку в Старому місті всох ряд дерев. На стан дерев вплинула бруківка, яку вклали на вулиці.

Про це розповіла Суспільному начальниця міського відділу екології Оксана Лисак.

Всохли дев'ять горобин на вулиці Братковського, які ростуть на тротуарі від перехрестя до костелу святих Петра і Павла.

Зі слів екологині Оксани Лисак, навкруги стовбура дерева, яке росте на тротуарі, має бути не менше півтора метра не закритої бруківкою землі.

Всохлі горобини екологи вже обстежили.

"На наше переконання – нестача живлення. Пристовбурна лунка дуже маленька, фактично закладена бруківкою, а це послаблює будь-які дерева, не залежно від виду, недотримує вологи, мікроелементів", – каже начальниця міського відділу екології.

Місцевий мешканець Віктор Яневич розповів: дерева на цій вулиці ростуть більше 10 років. Всихати почали торік. До цього на гілках ще росли ягоди.

За коментарем Суспільне звернулося до начальника житлово-комунального господарства міста. Зі слів Миколи Осіюка, дерева викорчовуватимуть. Чи будуть рятувати ті дерева, що вижили, але щільно обкладені бруківкою, – посадовець не відповів.

З приводу всихання дерев зі скаргами до Держекоінспекції мешканці вулиці Братковського не зверталися, розповіла Суспільному речниця управління Анна Тумік.


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Теги: Старе місто, Луцьк, сохнуть дерева
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