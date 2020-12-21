За кермом мопеда був неповнолітній: деталі аварії на Волині, у якій постраждав 5-річний хлопчик





Нагадаємо, що



17-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом Alpha, наїхав на 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізували в травматологічне відділення.



Двоколісного правоохоронці вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини аварії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі керманич мопеда збив дитину.Нагадаємо, що аварія трапилася 7 червня близько 21 години у селі Обенижі , - пише сектор комунікації поліції Волинської області.17-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом Alpha, наїхав на 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізували в травматологічне відділення.Двоколісного правоохоронці вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини аварії.

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