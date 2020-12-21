За кермом мопеда був неповнолітній: деталі аварії на Волині, у якій постраждав 5-річний хлопчик
Сьогодні, 15:42
У Ковельському районі керманич мопеда збив дитину.
Нагадаємо, що аварія трапилася 7 червня близько 21 години у селі Обенижі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
17-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом Alpha, наїхав на 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізували в травматологічне відділення.
Двоколісного правоохоронці вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини аварії.
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Нагадаємо, що аварія трапилася 7 червня близько 21 години у селі Обенижі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
17-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом Alpha, наїхав на 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізували в травматологічне відділення.
Двоколісного правоохоронці вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини аварії.
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