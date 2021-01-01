На Волині жінка звела рахунки з життям





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 7 червня у селі Гута Ковельського (колишнього Ратнівського) району. Жінку виявили у хліві на території домогосподарства. Вона вчинила самогубство шляхом повішення.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 7 червня близько 7:30 у господарській споруді за місцем проживання вкоротила собі віку 45-річна місцева мешканка.



При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином зареєстрували.

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