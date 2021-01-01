На Волині жінка звела рахунки з життям
Сьогодні, 16:00
На Волині 45-річна жінка вчинила самогубство.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 7 червня у селі Гута Ковельського (колишнього Ратнівського) району. Жінку виявили у хліві на території домогосподарства. Вона вчинила самогубство шляхом повішення.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 7 червня близько 7:30 у господарській споруді за місцем проживання вкоротила собі віку 45-річна місцева мешканка.
При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином зареєстрували.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 7 червня у селі Гута Ковельського (колишнього Ратнівського) району. Жінку виявили у хліві на території домогосподарства. Вона вчинила самогубство шляхом повішення.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно, до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що 7 червня близько 7:30 у господарській споруді за місцем проживання вкоротила собі віку 45-річна місцева мешканка.
При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином зареєстрували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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