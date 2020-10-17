У Рівному через зливу затопило вулиці міста. ВІДЕО
Сьогодні, 16:13
У Рівному сьогодні, 8 червня, близько 15:00 розпочалася злива та град.
Вже через декілька хвилин редакція ЧаРівне.інфо почала отримувати фото та відео наслідків негоди.
Традиційно затопило вулиці Чорновола, Олекси Новака, Степана Бандери, Гагаріна, Князя Володимира. Деякі водії, щоб не пошкодити автомобіль, минають калюжі тротуарами.
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Вже через декілька хвилин редакція ЧаРівне.інфо почала отримувати фото та відео наслідків негоди.
Традиційно затопило вулиці Чорновола, Олекси Новака, Степана Бандери, Гагаріна, Князя Володимира. Деякі водії, щоб не пошкодити автомобіль, минають калюжі тротуарами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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