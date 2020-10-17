вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному через зливу затопило вулиці міста. ВІДЕО

У Рівному через зливу затопило вулиці міста. ВІДЕО
У Рівному сьогодні, 8 червня, близько 15:00 розпочалася злива та град.

Вже через декілька хвилин редакція ЧаРівне.інфо почала отримувати фото та відео наслідків негоди.

Традиційно затопило вулиці Чорновола, Олекси Новака, Степана Бандери, Гагаріна, Князя Володимира. Деякі водії, щоб не пошкодити автомобіль, минають калюжі тротуарами.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, злива, град, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Сьогодні, 17:10
На Світязі хочуть збудувати сучасні відпочинкові зони. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У Рівному через зливу затопило вулиці міста. ВІДЕО
Сьогодні, 16:13
На Волині жінка звела рахунки з життям
Сьогодні, 16:00
За кермом мопеда був неповнолітній: деталі аварії на Волині, у якій постраждав 5-річний хлопчик
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки
19 травень, 09:15
Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО Київ «поплив» через потужну зливу. ВІДЕО
17 жовтень, 2020, 16:42
Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині
13 липень, 2020, 08:54
На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО На Волині вирувала негода, випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
11 липень, 2020, 19:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, якого вже судили удесяте, втрапив за ґрати на 7 років
Сьогодні, 17:45
 0
Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:26
 0
Подбайте про безпеку: «Волиньгаз» започаткував акцію щодо технічного обслуговування мереж в оселі
Сьогодні, 17:25
 0
На волинській трасі загорілась вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8