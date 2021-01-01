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На Волині небайдужі здали недобросовісних рибалок

На Волині небайдужі здали недобросовісних рибалок
На Волині у період з 31 травня по 7 червня виявили низку порушень рибальства.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

«За даний період на порушників наклали 1 190 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 3 276 грн. Під час проведених рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили 7 кг водних біоресурсів, 8 од. заборонених знарядь лову та ще 4 од. – за актами безхазяйного майна. Попереджено нанесення збитків рибному господарству на суму 1 853 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 5 червня до патруля надійшло повідомлення від рибалки-любителя про порушення на озері Ольблє, поблизу села Грудки Камінь-Каширського району. Держінспектори рибоохорони виїхали на вказане місце, де під час обстеження водойми виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили сітне знаряддя лову.

А 6 червня на «гарячу лінію» рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про перевищення дозволених знарядь лову на Нововолинському водосховищі та на водоймі поблизу села Млинище Володимир-Волинського району.

Державні інспектори провели рибоохоронну роботу на зазначених водоймах. Так, викрили 10 порушень правил рибальства. На чоловіків склали адмінпротоколи та наклали відповідні штрафні санкції.

На Волині небайдужі здали недобросовісних рибалок
На Волині небайдужі здали недобросовісних рибалок


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Теги: рибалки, порушення, Волинь, водойми
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