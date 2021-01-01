На Волині небайдужі здали недобросовісних рибалок
Сьогодні, 19:37
На Волині у період з 31 травня по 7 червня виявили низку порушень рибальства.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
«За даний період на порушників наклали 1 190 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 3 276 грн. Під час проведених рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили 7 кг водних біоресурсів, 8 од. заборонених знарядь лову та ще 4 од. – за актами безхазяйного майна. Попереджено нанесення збитків рибному господарству на суму 1 853 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 5 червня до патруля надійшло повідомлення від рибалки-любителя про порушення на озері Ольблє, поблизу села Грудки Камінь-Каширського району. Держінспектори рибоохорони виїхали на вказане місце, де під час обстеження водойми виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили сітне знаряддя лову.
А 6 червня на «гарячу лінію» рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про перевищення дозволених знарядь лову на Нововолинському водосховищі та на водоймі поблизу села Млинище Володимир-Волинського району.
Державні інспектори провели рибоохоронну роботу на зазначених водоймах. Так, викрили 10 порушень правил рибальства. На чоловіків склали адмінпротоколи та наклали відповідні штрафні санкції.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
«За даний період на порушників наклали 1 190 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 3 276 грн. Під час проведених рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили 7 кг водних біоресурсів, 8 од. заборонених знарядь лову та ще 4 од. – за актами безхазяйного майна. Попереджено нанесення збитків рибному господарству на суму 1 853 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 5 червня до патруля надійшло повідомлення від рибалки-любителя про порушення на озері Ольблє, поблизу села Грудки Камінь-Каширського району. Держінспектори рибоохорони виїхали на вказане місце, де під час обстеження водойми виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили сітне знаряддя лову.
А 6 червня на «гарячу лінію» рибпатруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про перевищення дозволених знарядь лову на Нововолинському водосховищі та на водоймі поблизу села Млинище Володимир-Волинського району.
Державні інспектори провели рибоохоронну роботу на зазначених водоймах. Так, викрили 10 порушень правил рибальства. На чоловіків склали адмінпротоколи та наклали відповідні штрафні санкції.
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