На Світязі хочуть збудувати сучасні відпочинкові зони. ФОТО
Сьогодні, 16:55
На акваторії озері Світязь хочуть збудувати сучасну зону відпочинку та рекреаційний пункт.
Про це повідомляє преслужба Шацького нацпарку.
Так, до адміністрації Шацького НПП звернувся інвестор з пропозицією можливості будівництва та облаштування сучасних відпочинкових зон на території парку: зона відпочинку на акваторії озера Світязь для короткотермінового відпочинку відвідувачів та рекреаційного пункту (бази відпочинку) для довгострокового відпочинку відвідувачів.
У відпочинковій зоні, безпосередньо на акваторії озера Світязь неподалік від берега, заплановано облаштувати 10 екологічних дерев’яних будиночків розміром 5х5 м з терасою, що будуть встановлені на дерев’яних сваях або ж геошурупах.
Облаштування рекреаційного пункту передбачає будівництво будинків коконоподібної форми із затишними номерами та зоною для відпочинку, а також благоустрій території поблизу.
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Про це повідомляє преслужба Шацького нацпарку.
Так, до адміністрації Шацького НПП звернувся інвестор з пропозицією можливості будівництва та облаштування сучасних відпочинкових зон на території парку: зона відпочинку на акваторії озера Світязь для короткотермінового відпочинку відвідувачів та рекреаційного пункту (бази відпочинку) для довгострокового відпочинку відвідувачів.
У відпочинковій зоні, безпосередньо на акваторії озера Світязь неподалік від берега, заплановано облаштувати 10 екологічних дерев’яних будиночків розміром 5х5 м з терасою, що будуть встановлені на дерев’яних сваях або ж геошурупах.
Облаштування рекреаційного пункту передбачає будівництво будинків коконоподібної форми із затишними номерами та зоною для відпочинку, а також благоустрій території поблизу.
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