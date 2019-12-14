На Світязі хочуть збудувати сучасні відпочинкові зони. ФОТО

На акваторії озері Світязь хочуть збудувати сучасну зону відпочинку та рекреаційний пункт.Про це повідомляє преслужба Шацького нацпарку.Так, до адміністрації Шацького НПП звернувся інвестор з пропозицією можливості будівництва та облаштування сучасних відпочинкових зон на території парку: зона відпочинку на акваторії озера Світязь для короткотермінового відпочинку відвідувачів та рекреаційного пункту (бази відпочинку) для довгострокового відпочинку відвідувачів.У відпочинковій зоні, безпосередньо на акваторії озера Світязь неподалік від берега, заплановано облаштувати 10 екологічних дерев’яних будиночків розміром 5х5 м з терасою, що будуть встановлені на дерев’яних сваях або ж геошурупах.Облаштування рекреаційного пункту передбачає будівництво будинків коконоподібної форми із затишними номерами та зоною для відпочинку, а також благоустрій території поблизу.