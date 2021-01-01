Подбайте про безпеку: «Волиньгаз» започаткував акцію щодо технічного обслуговування мереж в оселі

АТ «Волиньгаз» започаткувало акцію, що подбає про безпеку в оселі - кожен клієнт компанії може замовити технічне обслуговування газових мереж за дуже демократичною ціною.Про подробиці акції детальніше в інтерв’ю розповів директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз»- «Подбай про безпеку в оселі!». Ми гарантуємо споживачам природного газу Волині безпеку в споживанні газу. Влітку стартувала акція - кожен клієнт може замовити технічне обслуговування газових мереж в оселі від наших експертів - всього за 300 грн/рік. Ця послуга передбачає обстеження газової мережі щодо можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу, приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів, огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку. А також ще перевірку працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.Звісно, укладання договору відбувається на добровільних засадах, його термін - рік. До вартості не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж і приладів обліку.- Щоб замовити послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж – потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору. Написати заяву в найближчому 104.ua Клієнтському просторі за такими адресами: м.Луцьк, просп. Молоді, 14 А, м.Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85, м.Ковель, вул. Степана Бандери, 34 А, м.Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56, м.Горохів, вул. Козацька, 98 А, м.Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9, м.Ківерці, вул. Матросова, 9, смт. Ратне, вул. Газіна, 20, м.Рожище, вул. Івана Мазепи, 24, смт.Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60, смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33 або зателефонувати до контакт-центру за номерами: (0332) 280104 чи 067 33 39 104. В 11-ти клієнтських просторах 104.ua на вас чекає персональний менеджер. У нього також можна дізнатись, як приєднатись до газу, як обрати котел, встановити 104.ua Smart чи перейти на індивідуальне опалення.Персональний менеджер уважно вислухає вашу проблему та підбере ідеальне рішення. Оцінити переваги цієї нової послуги можна вже сьогодні!- Техобслуговування газових мереж в оселі потрібно проводити 1 раз на рік. Його здійснює працівник компанії, який має при собі посвідчення затвердженого зразка та одягнений у спецформу. Укласти договір легко - його надасть спеціаліст «Волиньгаз» перед проведенням робіт.– Працівник компанії запропонує підписати Акт виконаних робіт. Не можна в жодному разі розраховуватись готівкою на місці з працівником компанії, тільки у POS-terminal або у відділенні банку.