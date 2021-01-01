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Подбайте про безпеку: «Волиньгаз» започаткував акцію щодо технічного обслуговування мереж в оселі

Подбайте про безпеку: «Волиньгаз» започаткував акцію щодо технічного обслуговування мереж в оселі
АТ «Волиньгаз» започаткувало акцію, що подбає про безпеку в оселі - кожен клієнт компанії може замовити технічне обслуговування газових мереж за дуже демократичною ціною.

Про подробиці акції детальніше в інтерв’ю розповів директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Галянт Сергій Романович.

- Яку акцію влітку пропонує «Волиньгаз» споживачам?

- «Подбай про безпеку в оселі!». Ми гарантуємо споживачам природного газу Волині безпеку в споживанні газу. Влітку стартувала акція - кожен клієнт може замовити технічне обслуговування газових мереж в оселі від наших експертів - всього за 300 грн/рік. Ця послуга передбачає обстеження газової мережі щодо можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу, приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів, огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку. А також ще перевірку працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

Звісно, укладання договору відбувається на добровільних засадах, його термін - рік. До вартості не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж і приладів обліку.

- Як і де можна замовити цю послугу?

- Щоб замовити послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж – потрібно звернутися до 104.ua Клієнтського простору. Написати заяву в найближчому 104.ua Клієнтському просторі за такими адресами: м.Луцьк, просп. Молоді, 14 А, м.Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85, м.Ковель, вул. Степана Бандери, 34 А, м.Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56, м.Горохів, вул. Козацька, 98 А, м.Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9, м.Ківерці, вул. Матросова, 9, смт. Ратне, вул. Газіна, 20, м.Рожище, вул. Івана Мазепи, 24, смт.Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60, смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33 або зателефонувати до контакт-центру за номерами: (0332) 280104 чи 067 33 39 104. В 11-ти клієнтських просторах 104.ua на вас чекає персональний менеджер. У нього також можна дізнатись, як приєднатись до газу, як обрати котел, встановити 104.ua Smart чи перейти на індивідуальне опалення.

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- Хто буде проводити технічне обслуговування мереж?

- Техобслуговування газових мереж в оселі потрібно проводити 1 раз на рік. Його здійснює працівник компанії, який має при собі посвідчення затвердженого зразка та одягнений у спецформу. Укласти договір легко - його надасть спеціаліст «Волиньгаз» перед проведенням робіт.

- Як документально підтверджують надану послугу?

– Працівник компанії запропонує підписати Акт виконаних робіт. Не можна в жодному разі розраховуватись готівкою на місці з працівником компанії, тільки у POS-terminal або у відділенні банку.
Подбайте про безпеку: «Волиньгаз» започаткував акцію щодо технічного обслуговування мереж в оселі

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Теги: Волиньгаз
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