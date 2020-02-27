На волинській трасі загорілась вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
На в’їзді до Володимира з боку Ковеля загорівся вантажний автомобіль.
Інцидент трапився 8-го червня приблизно о 15:40, - пише Буг.
Як розповідають, водій побачив дим і зупинився. На місце викликали рятувальників. Більше інформації про автопригоду невідомо.
Відео з місця події БУГу надіслали читачі.
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Інцидент трапився 8-го червня приблизно о 15:40, - пише Буг.
Як розповідають, водій побачив дим і зупинився. На місце викликали рятувальників. Більше інформації про автопригоду невідомо.
Відео з місця події БУГу надіслали читачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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