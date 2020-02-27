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На волинській трасі загорілась вантажівка. ВІДЕО

На волинській трасі загорілась вантажівка. ВІДЕО
На в’їзді до Володимира з боку Ковеля загорівся вантажний автомобіль.

Інцидент трапився 8-го червня приблизно о 15:40, - пише Буг.

Як розповідають, водій побачив дим і зупинився. На місце викликали рятувальників. Більше інформації про автопригоду невідомо.

Відео з місця події БУГу надіслали читачі.


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Теги: вантажівка, траса, пожежа, Володимир
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