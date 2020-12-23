Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми





Так, увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий



Старовижівський районний суд, визнавши чоловіка винним у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.



Окрім того, за місцем відбування покарання до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річного волинянина судили за зґвалтування.Так, увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру , - інформує пресслужба обласної прокуратури.Старовижівський районний суд, визнавши чоловіка винним у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.Окрім того, за місцем відбування покарання до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.

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