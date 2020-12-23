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Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми

Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми
27-річного волинянина судили за зґвалтування.

Так, увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Старовижівський районний суд, визнавши чоловіка винним у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Окрім того, за місцем відбування покарання до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.




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Теги: зґвалтування, тюрма, Волинь, суд
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